Fuerte choque entre un camión y un auto en los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti

Ocurrió pasadas las 19 de este viernes. Los vehículos permanecían en uno de los carriles y se complicó la fluidez del tránsito.

Un auto y un camión protagonizaron un fuerte choque , en la tarde de este viernes, en la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti . Se desconoce si se registraron heridos como consecuencia del impacto.

En una maniobra inusual, al ingresar al puente, el auto Fiat Palio Weekend desvió su andar hacia el centro y rozó al camión Scania que transitaba sobre el carril derecho. Inmediatamente el auto se cambió de mano producto de ser arrastrado y quedó de frente al transporte hasta que, finalmente, ambos lograron frenar. El rodado menor terminó impactando contra las columnas de hormigón tras girar 180 grados y terminar con la trompa en dirección al oeste.

Tras el accidente de tránsito, el auto quedó con severos daños materiales en su parte posterior y lateral. Mientras que el transporte de carga del Expreso Lancioni no presentaba daños estructurales.

A causa del siniestro, el tránsito sufrió importantes demoras entre la capital neuquina y la vecina ciudad. Durante poco más de media hora, se cortó la circulación para realizar las actuaciones correspondientes en estos casos. Ambos vehículos quedaron sobre una de las manos, lo que permitió reanudar el tráfico y descomprimir la situación.

Otro choque en la capital neuquina

Algunos minutos más tarde, pasadas las 20, se registró otro siniestro vial en Neuquén. Ocurrió en la intersección de Elordi y Cacique Catriel. Una camioneta tipo pick-up Toyota Hilux y un Volkswagen Gol, ambos de color gris, impactaron en la boca calle.

Producto del choque, ambos vehículos detuvieron su andar y el tránsito se vio afectado en un horario de mucho tráfico. Según las imágenes, se puede deducir que la camioneta tenía prioridad en el paso al ir circulando sobre Catriel, calle de doble mano. En aquella esquina, quienes conducen sobre Elordi, deben esperar para cruzar.