En España, lidera el ranking de los títulos más vistos en la actualidad. De qué se trata y el adelanto de la miniserie.

Series para el finde: tiene solo 4 episodios y la protagoniza José Coronado con uno de los suspensos más inquietantes de Netflix

Así como Netflix consiguió buenos resultados con la miniserie "Al este del edén" o "Quédate cerca" , ahora lo está logrando con una nueva producción que tiene una trama enfocada con el drama, con la existencia también del suspenso, suma algunos secretos, misterio y un sinfín de situaciones de ese estilo que atrapan a los usuarios.

Hay un título que está consiguiendo buenos números: se posicionó como la más vista de España en la actualidad, por lo que se coloca como una de las producciones más atractivas de la plataforma.

Se trata de la producción "El problema final" , una historia con una trama atrapante que queda reflejada en el consumo del público.

"Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos", cuenta la plataforma de streaming en presentación oficial.

Reparto de "El problema final"

José Coronado - Basil

María Valverde - Adela Figueroa

Martiño Rivas - Francisco Foxá

Maribel Verdú - señora Raquel Ausländer

Gonzalo de Castro - Fonseca

Cristina Kovani - Vicky

José Condessa - Tony

Pepón Nieto - doctor Seruya

Daniel Holguín

Michael Stobbe

Top 10 de las series más vistas en España, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre

El problema final: miniserie Veneno: temporada 1 Al este del Edén: miniserie Te conozco: temporada 1 Monstruo: La historia de Lizzie Borden: temporada 1 Academia Minerva: temporada 1 Habeas corpus: temporada 1 Los caballeros: temporada 2 LEGO ONE PIECE: temporada 1 Fantasmas: temporada

Tiene 8 capítulos y es uno de los thrillers más sensacionales de Netflix: el título de la colección de Harlan Coben que atrapa

Netflix logró números impresionantes con la serie "Al Este del Edén", con números alucinantes para una miniserie de siete capítulos, pero en paralelo a ello tiene otra obra del mismo estilo que también causa sensación en la plataforma de streaming.

Se trata de una serie de 8 capítulos, estrenada en 2021 y que es una adaptación de una novela de Harlan Coben en la cual mezcla drama, suspenso, secretos y una investigación policial que atrapa. Una producción británica que causa revuelo en el mundo cinematográfico.

Cuál es la miniserie que acapara miradas en Netflix

Se trata del título 'Quédate cerca', protagonizado por Cush Jumbo, James Nesbitt y Richard Armitage.

"Megan lleva una vida apacible junto con sus hijos y su futuro esposo. Pero antes de ser Megan, era Cassie. Y el pasado de Cassie regresa para cobrarse venganza", cuenta la sinopsis oficial. "Cuando Carlton Flynn desaparece la misma noche que Stewart Green, pero 17 años después, se desencadena una serie de eventos en la vida de las personas vinculadas a ambos", cuenta Netflix.

Esta obra tiene líneas narrativas que se cruzan entre una investigación, el pasado que hace complejo el tránsito de los personajes, generando un clima de inquietud, emoción, misterio y otros aspectos que crean una obra más que atractiva. Tanto es así que el experimentado medio Rotten Tomatoes califica este título con un 92% de la valoración.

El elenco de Quédate cerca, serie de Netflix