Fox dio a conocer las primeras imágenes de la nueva versión de la serie que fue furor en los '90s.

Primer tráiler de la nueva serie de "Baywatch": cómo será el regreso de 'Los vigilantes de la playa' en 2027.

Hay series que forman parte de la historia de la televisión, y Baywatch es una de ellas. Más de dos décadas después de su despedida, los vigilantes de la playa regresan con una nueva generación encabezada por Stephen Amell , el actor que durante ocho temporadas interpretó a Oliver Queen en la famosa serie de DC Comics, Arrow.

El primer tráiler deja bastante claras las intenciones de Fox : recuperar el espíritu del fenómeno original, pero con rescates más espectaculares, conflictos familiares y una buena dosis de adrenalina.

Los tres minutos de adelanto arrancan sin perder el tiempo. Un avión colisiona con un parapente y desencadena una peligrosa operación de rescate que sirve para presentar a los nuevos protagonistas. Hay acción dentro y fuera del agua, situaciones límite y, por supuesto, esos inconfundibles bañadores rojos que convirtieron a Los vigilantes de la playa en un icono televisivo. Tampoco faltan las carreras a cámara lenta por la arena.

Lo interesante del avance es que Fox parece querer apostar por algo más que la nostalgia. Las secuencias de rescate tienen una presencia importante y apuntan a una ficción donde los peligros del océano convivirán con los problemas personales de sus protagonistas. La gran sorpresa del reinicio está en su protagonista. Stephen Amell dará vida a Hobie Buchannon, el hijo de Mitch Buchannon, el personaje que David Hasselhoff convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de los noventa.

Ahora Hobie es capitán del equipo de socorristas y tiene la responsabilidad de mantener vivo el legado familiar. Una tarea que se complica cuando aparece inesperadamente su hija, Charlie Vale, interpretada por Jessica Belkin, decidida a seguir los pasos de los Buchannon. Esta relación entre padre e hija será uno de los principales motores de la historia.

Las sensaciones de Stephen Amell

Stephen Amell ha explicado que su personaje mantiene la calma incluso cuando hay vidas en peligro. Puede gestionar un rescate complicado sin perder los nervios, pero cuando su hija quiere salir de fiesta y regresar después de las once de la noche, sencillamente no sabe cómo reaccionar. Ese contraste promete aportar un componente de humor que puede funcionar especialmente bien entre las escenas de acción.

El actor tiene bastante claro cómo quiere afrontar este regreso. Durante una reciente conversación sobre la serie, reconoció que intentar reproducir exactamente el fenómeno original sería un error. Para Amell, aquella producción pertenece a otra época y su popularidad resulta prácticamente imposible de replicar. La nueva Baywatch tendrá que encontrar su propia identidad. Lo más curioso es cómo compara su nuevo trabajo con su etapa como superhéroe de DC. Según explicó, ponerse el bañador rojo para salvar vidas le produce una sensación muy parecida a cuando Oliver Queen se colocaba la capucha y agarraba su arco.

El elenco

Junto a Stephen Amell y Jessica Belkin, la nueva Baywatch contará con Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison y Brooks Nader. Fox también ha preparado un guiño importante para quienes crecieron viendo la serie original. Erika Eleniak y David Chokachi recuperarán sus respectivos personajes, conectando directamente esta nueva etapa con la producción que convirtió las playas de California en uno de los escenarios televisivos más famosos del planeta.

La presencia de ambos intérpretes refuerza la intención de mantener cierta continuidad con la historia original, en lugar de empezar completamente desde cero. Conviene recordar la dimensión que alcanzó la serie original. Entre 1991 y 2001, Baywatch acumuló once temporadas y llegó a emitirse en más de 200 países.

En su momento alcanzó una audiencia estimada de más de mil millones de espectadores semanales, una cifra que explica por qué sus protagonistas se convirtieron en estrellas internacionales. La franquicia intentó regresar al primer plano en 2017 con una película protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron. Aquella adaptación apostaba abiertamente por la comedia y la parodia, pero no consiguió impulsar una nueva etapa cinematográfica.

Fox parece haber aprendido la lección y ahora recupera el formato televisivo, donde los personajes pueden desarrollarse durante varios episodios y las relaciones personales tienen más espacio. La nueva Baywatch tiene previsto estrenarse en enero de 2027 en Fox, aunque todavía no se ha concretado el día exacto ni su distribución en Argentina que llegará a Disney+.