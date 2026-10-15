Javier Milei desde Washington: aseguró ante empresarios que está logrando "domar la inflación"

El mandatario brindó un discurso tras recibir un premio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Y se mostró optimista ante una posible reelección.

El presidente planteó que "la apertura genera que algunos sectores se expandan y otros vayan a la quiebra".

El Presidente Javier Milei continúa con su gira por Estados Unidos y en las últimas horas estuvo presente en la Cámara de Comercio en Washington, donde defendió su plan económico ante empresarios y aseguró que está "domando la inflación".

El mandatario además manifestó que "Argentina es uno de los cinco países del planeta que tienen equilibrio fiscal".

Tras ser galardonado con el premio "Campeón global de la libre empresa", el presidente planteó que "la apertura genera que algunos sectores se expandan y otros vayan a la quiebra" , negó que exista un problema con el empleo y volvió a mostrarse optimista sobre las elecciones ejecutivas de 2027.

"El 70% de los argentinos decidieron que no quieren volver atrás", aseveró.

"El país todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina. Y yo creo que los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Tenemos confianza en que vamos a ratificar este rumbo", expresó en su discurso.

Milei aseguró que está logrando “domar la inflación”, y planteó además que el país “no tiene un problema con el empleo”. El Presidente ratificó que “honrarán las deudas” y que la Argentina “todavía transita el fin del viejo modelo y el inicio del nuevo” . Además, destacó que “el riesgo país para el año que viene estará debajo de los 100 puntos”.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el premio “Global Champion of Free Enterprise”, otorgado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. pic.twitter.com/3V7Ml8t723 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

Milei confía en una reelección: “Los argentinos van a elegir el camino del progreso”

En el medio de su discurso, el Presidente habló de su futuro y se manifestó optimista respecto de las elecciones presidenciales 2027: “Creo que en octubre del año que viene los argentinos se van a decidir por seguir con este cambio, el 70% de los argentinos decidieron que no quieren volver atrás”.

“Entiendo que alguien pueda tener dudas sobre si los argentinos van a validar o no el cambio, toman decisiones transitorias. Pero no tengo ninguna duda que los argentinos van a elegir el camino del progreso. Con los resultados que estamos mostrando tengo plena confianza en los argentinos que el año que viene vamos a poder validar este modelo en las urnas”, dijo.

Asimismo, lanzó duras críticas al kirchnerismo, se refirió al principal espacio de la oposición como “el pasado, los que hundieron el país, los que generaron la pobreza, los que generaron el desastre, que generaron la inflación. Nadie va a querer volver a eso. Las sociedades no se suicidan”.