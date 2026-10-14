Habló la médium de Javier Milei: los detalles inéditos de la comunicación con Conan y sus clones

Celia Melamed brindó una entrevista a The New York Times sobre su labor con las mascotas del presidente argentino. El rol clave de Karina.

Celia Melamed aseguró que trabajó con los perros del presidente Milei durante dos años.

A Javier Milei lo marcó duramente en su vida la partida de Conan , su mastín inglés que murió años atrás. En su lecho de muerte, contrató los servicios de la médium Celia Melamed , quien logró comunicarse con "su hijo de cuatro patas" .

En una entrevista con The New York Times, la médium y también médica veterinaria, brindó detalles sobre sus encuentros con el presidente, a quien ayudó durante dos años a comunicarse con sus perros. "Pocas personas tienen tan intensa conexión con sus animales", dijo sobre Milei.

Celia, quien dice tener la capacidad de comunicarse telepáticamente con los animales, recordó que el economista se disculpó por su aspecto y le explicó que solía vestir traje por sus apariciones televisivas. Ella, sin embargo, no conocía su exposición pública.

"Como yo no tengo televisión, no tenía ni idea de qué me estaba hablando", recordó la psíquica. Estos encuentros con el mandatario y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ocurrieron hace poco más de una década.

Javier Milei y una de las últimas fotos con sus perros. Foto: Caras.

El trabajo de la medium con Conan y sus clones: "eran cachorritos revoltosos"

El primer encuentro fue cuando Conan contaba con poco tiempo de vida y el presidente buscaba comunicarse con él. Melamed, a través de la energía que sentía en su pecho, afirmó que transmitía el mensaje del entonces panelista de televisión, quien intentaba salvar al perro desesperadamente. "Yo lo que me acuerdo es que [Milei] se sintió mejor", recordó en la entrevista.

Aunque el mastín murió en 2017, el vínculo profesional continuó durante aproximadamente dos años. Melamed aseguró haber trabajado con el perro y con los cinco clones a partir de su ADN: Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas.

La médium, quien cobra 35 dólares la hora de su servicio, dijo que eran cachorritos revoltosos, inquietos por su nuevo hogar, y explicó que cada animal tiene una personalidad diferente "a pesar de que eran todos clonados".

Aún así, marcó una diferencia con Conan II, perro que para Milei es la reencarnación de su mascota original. Es aquel que presentó públicamente en una entrevista con el canal de streaming Neura, en junio de 2025.

"Para mí, es muy probable [que sea la reencarnación]", apuntó la mujer. Cuando se comunicó con ese clon, agregó, "la sensación fue de familiaridad".

El rol clave de Karina Milei con la telepatía: "Talento innato"

Otro de los puntos centrales de su entrevista al medio estadounidense, fue el rol que cumplió su hermana Karina Milei en todo el proceso.

La psíquica y veterinaria aseguró que formó a la secretaria general de la Presidencia en la telepatía interespecie, quien demostró "un talento innato" durante uno de sus talleres de fin de semana en 2019.

Tras asistir al taller, Karina siguió en contacto con ella durante meses para que le diera más consejos. Poco después, dijo, Milei dejó de contratarla. Melamed supone que Karina Milei la reemplazó en su labor con los perros de su hermano.

El trabajo de la médium con las mascotas

El cronista del reconocido diario, explicó que la mujer de 67 años mira fotografías de perros y gatos, cierra los ojos e intenta establecer una conexión con los animales.

Según describió, puede experimentar sensaciones físicas que interpreta como señales del estado emocional de las mascotas. También afirmó que, en algunos casos de animales perdidos, percibió olores que consideró pistas para encontrarlos.

"A veces lo que siento es difícil ponerlo en palabras", señaló. “Yo trato de ser lo más fidedigna posible”, agregó.

Según informó, logró formar a unas 700 personas en sus talleres y sostuvo que cualquier persona puede desarrollar este tipo de comunicación.