Velardez grabó su nombre en la historia de la Vuelta al Valle

El sanjuanino se quedó con la edición 82 de la clásica prueba de ciclismo que duró cinco días en las rutas de la zona.

Leandro Velardez se sacó la espina al consagrarse como ganador de la Vuelta al Valle en su edición 82. Luego de seis días de competencia, en los cuales hubo muchos accidentes y hasta una tragedia, la parte deportiva se cumplió este domingo con la clásica " calesita " en Allen.

El sanjuanino, de JC Competición, completó la faena que había construido desde el primer día. Nunca se alejó de los primeros puestos y a través de su constancia justificó el logro.

Fue una semana exigente para los favoritos, entre los cuales estaban quienes finalmente completaron el podio: Anderson Maldonado y Gerardo Tivani. Ambos habían ganado etapas y llegaron con chances al último día, pero Velardez no dejó escapar la oportunidad y festejó.

El detalle estadístico de que el sanjuanino no ganó ninguna etapa pero sí la general marca la regularidad que tuvo durante toda la competencia.

Los 110 kilómetros de la calesita, en la última etapa, quedaron en manos de Leonel Rodríguez (Boca de Cufré), seguido de Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) y Sergio Fredes (JC Competición).

Más ganadores y destacados

Además de la pelea por el título, también festejó Tomás Moyano (Shania), que fue el ganador de la categoría Sub 23. Federico Orocito (Giro Vivo) y Pablo Bonilla (Boca de Cufré) lo siguieron en esa categoría. Por su parte, Pablo Reyes (Allen Pro) fue el mejor allense y finalizó en la sexta posición de la general.

Hubo mucha concurrencia de público, y en la ceremonia de premiación estuvo el gobernador Alberto Weretilneck. Según detallaron desde la organización, la asistencia del gobierno provincial, sobre todo en la parte logística, fue fundamental nuevamente para que Vuelta se haga.

Muchas cosas para corregir

La edición 82 de la Vuelta estuvo marcada por accidentes y una tragedia. La semana ya había arrancado torcida cuando no se pudo hacer el prólogo por malas condiciones climáticas.

Pero ni por asomo se compara a lo que vino después. El miércoles hubo un par de accidentes con ciclistas y la segunda etapa quedó suspendida. Las quejas de varios competidores por el mal estado de la ruta 65 se hicieron sentir.

El jueves, en Roca, una mujer murió cuando se realizaba la desconcentración de público en la zona de Paso Córdoba. La conductora cayó con su auto a un canal de riego y falleció. Minutos antes, otro accidente se había dado entre un camión y una camioneta a la altura de las Tres Cruces.

Desde la Comisión Central Organizadora insistieron en pedirle a la gente buen comportamiento para no interrumpir el normal desarrollo de la carrera. Sin embargo, en varios momentos hubo desbordes y problemas.