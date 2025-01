Verón y una respuesta muy picante a Jorge Brito: "Él prestó plata toda la vida"

Este viernes por la mañana, en diálogo con DSports, Verón respondió con todo. “No tuvimos nada con Driussi. Foster es amigo del dueño de Austin FC. Nosotros hicimos una averiguación, previo a lo de River. Después hablé con su representante, preguntándole, y eso me cerró la puerta porque me dijo que en Argentina solo juega en River. Quedó en eso, después a River le vino bien, y al agente mejor, la de tirarnos al medio y subir la cotización. Fue una averiguación, no hicimos una oferta por Driussi", aclaró el exjugador de Manchester United y Chelsea.

"Me resulta raro, o sea es River. Si sabés que el jugador va a estar ahí, no te tiene que importar mucho. Eso nos muestra que podemos competir y nos posiciona en un lugar importante como club. Brito dijo que nos prestan plata, un préstamo no tiene que molestarle si él maneja un banco, prestó plata toda la vida, no debería molestarle esa parte. Si bien el banco lo heredó del padre, no es de él, hoy lo maneja él", apuntó Juan Sebastián.

"Mucho tiempo los grandes usaron a los chicos y le sacaron jugadores. ¿Por qué no nos podemos parar de igual a igual y tratar de ver si podemos competir? Si el chico quiere jugar en River, va a jugar ahí. No hay situación económica que le mueva el piso. Es una cuestión de inseguridad del presidente de River porque ven un competidor”.

Gillett y las decisiones en Estudiantes

Además de la cuestión de los "capitales privados" que siempre existieron en el fútbol, la gran duda con estos magnates que llegan al deporte es qué poder de decisión tendrán en los clubes donde inviertan. En ese sentido, Verón dijo que "Foster entiende que el fútbol acá es distinto que en Europa. Tenés que conocer el medio, podés tener una charla diaria haciéndolo partícipe. De ahí a meterse en una decisión tan importante, como puede ser un DT, ahí estaría atentando él contra su proyecto. El día de mañana, quién te dice que pueda hacer una propuesta de un técnico. Hoy, en algo tan específico, es difícil", declaró sobre el poder de determinación del magnate.