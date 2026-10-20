Paredes heroico: jugó media hora y metió el gol clave de la clasificación

El volante metió un golazo en los minutos finales para clasificar a Boca a la final de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes se convirtió en el héroe de la serie de Boca ante Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana al convertir el tercer gol del Xeneize que le dio la clasificación a la final de la competición.

El volante estuvo en duda toda la semana ya que sufrió un desgarro hace once días contra Instituto. No pudo ser parte de la ida, en la que Boca cayó 1-0, pero se exigió en la semana y sumó más de media hora y fue clave para dar vuelta la serie.

A los 43 minutos del segundo tiempo , cuando todo parecía apuntar a los penales, el capitán del Xeneize tomó la pelota en campo rival, y al no tener presión de los jugadores del Vasco, pateó con un efecto que complicó al arquero, que no pudo detener el disparo.

¡GOLAZO DE PAREDES PARA EL TERCERO DE BOCA!



El mediocampista del Xeneize sacó un tremendo remate desde larga distancia y, con este resultado, Boca se estaría metiendo en la final.



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El gol llegó en un momento ideal del encuentro, ya que Boca sufría el cansancio físico y mental de la seguidilla que viene teniendo, y con el tanto de Paredes evitó los tiros desde el punto del penal.

La palabra de Paredes tras el partido

"Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo, solo agradecimiento a este grupo increíble que están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club donde merece estar y vamos por buen camino" comentó el capitán de Boca tras la clasificación.

Además, habló sobre como se plantó el Xeneize en Brasil: "Hicimos una vuelta muy buena, hicimos muy buen segundo tiempo en La Bombonera y hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin".

Sobre el Maracaná, el volante chicaneó a los brasileros: "Había venido dos veces y había ganado dos. Me siento como en casa". Los dos partidos que menciona fueron con la selección argentina, cuando ganó la final de la Copa América y en Eliminatorias Sudamericanas.

“HABÍA VENIDO DOS VECES Y HABÍA GANADO LAS DOS, ME SIENTO COMO EN CASA”.



Ufff, esto de Leandro Paredes sobre el Maracaná. pic.twitter.com/Fpyr8tECqS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 21, 2026

Así fue el partido de Boca contra Vasco Da Gama

A los tres minutos del primer tiempo, Boca puso el 1-0 en el Maracaná: con un córner ejecutado por Blanco, Lautaro Di Lollo se elevó en el área y clavó un gran cabezazo.

LAUTARO DI LOLLO DE CABEZA pone el 1-0 de #Boca (1-1 global) ante Vasco Da Gama!



Otra asistencia de #Blanco.pic.twitter.com/K7DUFIZRRo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

A los 26, tras un tramo del partido con mucha lucha física pero menos fútbol, Vasco Da Gama tuvo una nueva chance para igualar el partido, con un cabezazo de Thiago Mendes que se fue desviado ante la mirada de Montero.

A los 33 minutos, Boca encontró la ventaja que lo pone arriba en la serie: Villa tomó la pelota en mitad de cancha con el local mal armado y puso a Merentiel mano a mano con el arquero, que no pudo hacer nada ante la definición de la Bestia para el 2-0.

¡GOLAZO DE BOCA EN EL MARACANÁ!



Gran pase de Villa y mejor definición de Merentiel para poner el 2-0 ante Vasco da Gama.



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A los 20 de la segunda mitad, Vasco encontró el descuento y la igualdad de la serie: después de un despeje defectuoso en el área de Boca, el recientemente ingresado Puma Rodríguez la empalmó con una volea impresionante al palo derecho de Montero.

¡VASCO VUELVE A IGUALAR LA SERIE!



Tremendo remate del Puma Rodríguez para descontar en el partido y poner el 2-2 en el global entre Boca y Vasco da Gama.



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A dos minutos para el final de los noventa minutos, Leandro Paredes tomó una pelota en campo rival y sacó un derechazo fuertísimo, que a pesar de ser al medio del arco, complicó al arquero de Vasco y puso el 3-1 de Boca, que volvió a ponerse arriba en la serie.