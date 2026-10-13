Santiago Sosa fue tajante sobre la ausencia de Paredes en la semifinal Boca-Vasco Da Gama

El mediocampista que supo jugar en Racing, y que ahora juega en el elenco brasileño, habló sin escrúpulos sobre la ausencia del capitán xeneize.

Boca y Vasco Da Gama serán protagonistas de un duelo imperdible este martes por las semifinales de la Copa Sudamericana. Ambos quieren lograr un buen resultado en La Bombonera, uno por ser local y el otro por lograr sortear las dificultades que propone un estadio histórico de su magnitud.

En ese contexto lleno de complejidades, el xeneize tiene un problema dificil de sortear que apareció de forma inesperada: la ausencia de su capitán y líder futbolístico Leandro Paredes, por una lesión sufrida ante Instituto de Córdoba el pasado viernes. Esto es motivo para que el club brasileño apriete un puño y cuente con una "ventaja" en la serie.

Este lunes, el mediocampista Santiago Sosa palpitó la previa del duelo. "Tenemos que disfrutar el momento en el que estamos. Estamos en una semifinal, una llave muy importante, contra un gran equipo, en un estadio difícil. Tratar de estar concentrados, de ganar los duelos, de ganar el partido y llegar a la final", dijo en su relato.

En continuidad con su relato, fue tajante al hablar sobre la ausencia de Paredes: "Sabemos que Boca es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. No van a jugar con Paredes, que eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador".

"Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol. Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa posición, cómo formará, si cambiarán el esquema, pero, al no jugar él, Boca pierde algo", aclaró.

Un jugador del Vasco Da Gama calentó la serie contra Boca.

Sobre la hinchada presente en Buenos Aires

"Me imaginé que Vasco iba a traer mucha gente. A los 15 minutos que salieron a la venta las entradas se agotaron. Eso habla de cómo nos acompañan. Ayer en el hotel cuando llegamos fue algo muy lindo el recibimiento de la gente", dijo y agregó: "Como jugadores nos pone muy contentos el apoyo, su soporte es algo importante porque sabemos que no estamos solos".

Boca y una noche clave de Copa ante Vasco da Gama: hora, formaciones y TV

Boca se prepara para una de las noches más importantes de su semestre. El Xeneize recibirá este martes a Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la ilusión de dar el primer paso hacia una final internacional. Desde las 21.30, en una Bombonera que promete un clima especial, el conjunto argentino tendrá el desafío de imponer condiciones ante un rival brasileño con historia y ambición.

La principal preocupación del entrenador Rodolfo Arruabarrena pasa por la ausencia de Leandro Paredes.

El mediocampista y capitán sufrió una lesión muscular en el empate 2-2 frente a Instituto, por el torneo local, y quedó descartado tanto para el encuentro de ida como para la revancha de la próxima semana en Brasil.

Su baja representa un golpe importante para Boca. Paredes es una pieza central en el funcionamiento del equipo, por su capacidad para manejar los tiempos, distribuir la pelota y ordenar al mediocampo. Sin embargo, el plantel deberá encontrar alternativas para sostener su identidad en una instancia en la que cada detalle puede resultar determinante.

En ese contexto, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Carlos Palacios aparecen como fijas seguras para conformar el eje del mediocampo. La disputa por el lugar que deja libre paredes implica dos esquemas distintos, con Sebastián Villa y Williams Alarcón entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico.

Si entra el chileno, el esquema se mantendrá en 4-3-3, mientras que si ingresa el colombiano pasará a 4-2-3-1.

Momento bisagra del año

Boca llega al compromiso con una racha de 17 partidos sin derrotas, un registro que alimenta la confianza de cara al cruce continental. El objetivo será aprovechar la localía y conseguir una diferencia que le permita afrontar con mayor margen la revancha, prevista para el martes 20 de octubre.

El Xeneize busca volver a conquistar un título internacional después de 18 años sin levantar una copa de ese tipo. La Sudamericana aparece como una oportunidad importante para recuperar protagonismo en el plano continental y alimentar la ilusión de sus hinchas.

Del otro lado estará un Vasco da Gama que cuenta con futbolistas argentinos en su plantel, entre ellos Santiago Sosa, Facundo Colidio y Alan Lescano. El conjunto brasileño intentará llevarse un resultado favorable de Buenos Aires para definir la clasificación en Río de Janeiro.

El historial entre ambos ofrece un antecedente favorable para Boca. Se enfrentaron cuatro veces en competiciones de la Conmebol, todas durante 2001: el equipo argentino ganó dos partidos por la Copa Libertadores y los otros dos terminaron empatados por la Copa Mercosur.

La previa

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

El encuentro comenzará a las 21.30 en La Bombonera y será dirigido por el árbitro chileno Piero Maza. La transmisión estará a cargo de ESPN y DSports.