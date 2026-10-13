Boca y una noche clave de Copa ante Vasco da Gama: hora, formaciones y TV

Con la sensible ausencia de Paredes, el xeneize se presenta en La Bombonera, por la ida de semifinales de Sudamericana.

Boca se prepara para una de las noches más importantes de su semestre. El Xeneize recibirá este martes a Vasco da Gama , por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana , con la ilusión de dar el primer paso hacia una final internacional. Desde las 21.30, en una Bombonera que promete un clima especial, el conjunto argentino tendrá el desafío de imponer condiciones ante un rival brasileño con historia y ambición.

La principal preocupación del entrenador Rodolfo Arruabarrena pasa por la ausencia de Leandro Paredes .

El mediocampista y capitán sufrió una lesión muscular en el empate 2-2 frente a Instituto, por el torneo local, y quedó descartado tanto para el encuentro de ida como para la revancha de la próxima semana en Brasil.

Su baja representa un golpe importante para Boca. Paredes es una pieza central en el funcionamiento del equipo, por su capacidad para manejar los tiempos, distribuir la pelota y ordenar al mediocampo. Sin embargo, el plantel deberá encontrar alternativas para sostener su identidad en una instancia en la que cada detalle puede resultar determinante.

En ese contexto, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Carlos Palacios aparecen como fijas seguras para conformar el eje del mediocampo. La disputa por el lugar que deja libre paredes implica dos esquemas distintos, con Sebastián Villa y Williams Alarcón entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico.

Si entra el chileno, el esquema se mantendrá en 4-3-3, mientras que si ingresa el colombiano pasará a 4-2-3-1.

Momento bisagra del año

Boca llega al compromiso con una racha de 17 partidos sin derrotas, un registro que alimenta la confianza de cara al cruce continental. El objetivo será aprovechar la localía y conseguir una diferencia que le permita afrontar con mayor margen la revancha, prevista para el martes 20 de octubre.

El Xeneize busca volver a conquistar un título internacional después de 18 años sin levantar una copa de ese tipo. La Sudamericana aparece como una oportunidad importante para recuperar protagonismo en el plano continental y alimentar la ilusión de sus hinchas.

Del otro lado estará un Vasco da Gama que cuenta con futbolistas argentinos en su plantel, entre ellos Santiago Sosa, Facundo Colidio y Alan Lescano. El conjunto brasileño intentará llevarse un resultado favorable de Buenos Aires para definir la clasificación en Río de Janeiro.

El historial entre ambos ofrece un antecedente favorable para Boca. Se enfrentaron cuatro veces en competiciones de la Conmebol, todas durante 2001: el equipo argentino ganó dos partidos por la Copa Libertadores y los otros dos terminaron empatados por la Copa Mercosur.

La previa

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

El encuentro comenzará a las 21.30 en La Bombonera y será dirigido por el árbitro chileno Piero Maza. La transmisión estará a cargo de ESPN y DSports.