Balotaje en Brasil: comenzó el recuento y se define voto a voto entre Lula y Flavio Bolsonaro

Las urnas cerraron a las 19 tras la polémica prórroga. Hay denuncias de colegios cerrados, investigación de la Policía Federal y arrestos en Bahía.

Pasadas las 20 horas, se contabilizaba el 38 por ciento de los votos, el candidato opositor Flavio Bolsonaro obtenía el 50,2 por ciento de los votos, mientras que Lula Da Silva obtenía el 49,8% de los sufragios en una reñida definición voto por voto.

Pero la situación cambió al llegar al 50 por ciento de las mesas escrutadas, allí Lula retomó el liderazgo y obtenía el 50,19 por ciento de los votos, mientras que Bolsonaro sumaba el 49,81%.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil reanudó a las 19 horas el recuento de votos del balotaje presidencial entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flavio Bolsonaro .

En el primer tramo del escrutinio, Lula le sacaba una leve ventaja de apenas el 0,1%. Luego, pasado el 15 por ciento del escrutinio, quien estaba al frente era Bolsonaro. Dado que Brasil vota con urnas electrónicas, se espera que el resultado definitivo se conozca alrededor de las 22 horas.

Las urnas cerraron dos horas después de lo previsto, tras la polémica prórroga ordenada por el juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin. El escrutinio había comenzado antes de la extensión y ya llevaba contabilizado el 0,25% de los votos cuando fue suspendido. Ahora se retoma el conteo, con el ganador de esta noche asumiendo la presidencia el 5 de enero de 2027.

Caos en los colegios y una investigación policial

La extensión del horario generó un caos en buena parte del territorio. Numerosos votantes que se acercaron a sufragar después de las 17 encontraron colegios electorales cerrados, ya que la orden de prórroga no llegó a tiempo y los funcionarios habían dado por concluida la jornada. La situación también complicó a los inspectores encargados de retirar las urnas, quienes habían recibido instrucciones de permanecer en los establecimientos hasta las 19.

En paralelo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública anunció que la Policía Federal abrió una investigación para determinar si se cometieron delitos que obstaculizaron el transporte de votantes en el estado de Sergipe. Según el director de Investigación de la PF, Dennis Cali, se indagan los delitos de "obstruir el ejercicio del derecho al voto y ocultar medios de transporte para perjudicar al votante".

En Bahía, la situación fue más grave: un juez ordenó el arresto de un funcionario de la capital estadual por bloquear la salida de 75 autobuses públicos. El alcalde de Salvador, Bruno Reis —aliado de Bolsonaro—, justificó la medida alegando que los vehículos llevaban volantes del Partido de los Trabajadores (PT), aunque esa práctica está permitida por la ley brasileña. Bahía es un bastión electoral de Lula.

El mandatario no ocultó su furia. "Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña intentó impedir que el pueblo votara", dijo frente a su casa en San Pablo. Lula había pedido la prórroga denunciando la ausencia premeditada de autobuses que usan los electores de menores recursos. Bolsonaro también se sumó al pedido, aunque lo justificó por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra registrados en varias zonas del país.

Dos candidatos, dos mensajes

La elección se realizó en un clima de alta tensión y paridad extrema entre ambos candidatos. Bolsonaro, abogado de 45 años que ganó la primera vuelta del 4 de octubre por poco más de dos millones de votos, votó en Río de Janeiro junto a su esposa Fernanda y afirmó que "es un momento de cambio".

Lula, quien cumplirá 81 años el próximo martes, lo hizo en San Pablo y destacó la movilización popular: "Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, fue el pueblo a la calle a defender sus conquistas".

Desde Washington, el presidente Donald Trump dijo que sigue con atención el proceso. La Casa Blanca brindó un respaldo público al candidato opositor durante toda la campaña.