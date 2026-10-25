Es de Oro: Mbappé brilló, le dio el triunfo al Real Madrid y le sacó el invicto al Barcelona

El conjunto culé, que venía de perder ante el PSG por la Champions, no pudo aguantar el empate en el Camp Nou y el francés sacó chapa antes de la gala de mañana.

El Real Madrid se quedó con el clásico español al vencer 2-1 a Barcelona en el Camp Nou, con Kylian Mbappé como gran protagonista gracias a un doblete decisivo. El conjunto dirigido por José Mourinho cortó la racha de nueve victorias consecutivas del equipo catalán y se acercó a la cima de LaLiga, en una jornada que volvió a poner al delantero francés en el centro de la escena, justo antes de la entrega del Balón de Oro .

El Merengue abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo, en una jugada tan inesperada como determinante. Tras un centro desde la izquierda de Yan Diomandé, Gerard Martín intentó despejar, pero la pelota rebotó en Kiki y terminó dentro del arco defendido por Joan García. El francés reaccionó con una sonrisa irónica ante la particularidad de la acción, que significó su séptimo gol en siete partidos frente al conjunto culé con la camiseta blanca.

Hasta ese momento, el encuentro había mostrado un desarrollo equilibrado, con el equipo visitante dispuesto a disputar la posesión y buscar el arco rival. Arda Güler probó en los primeros minutos , mientras el Barsa tuvo dificultades para encontrar espacios ante la presión y la marca sobre sus principales atacantes. Lamine Yamal no logró imponerse con claridad y el arquero Andriy Lunin, titular por la ausencia de Thibaut Courtois, respondió cuando fue exigido.

¡GOOOL DE GOLEADOR! ¡GOL DE REAL MADRID! Mbappé, EN EL MOMENTO JUSTO Y EN EL LUGAR INDICADO, puso el 1-0 contra Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/ifaepVHCq5

El conjunto catalán salió con otra intensidad en el complemento y consiguió el empate a los 61 minutos. Después de una rápida ejecución de un córner, Pedri filtró un pase preciso para Raphinha, quien definió de zurda y colocó la pelota junto al palo. El 1-1 renovó la expectativa del público local y le dio impulso al equipo de Hansi Flick, que buscó aprovechar el envión para dar vuelta el resultado.

¡GOOOL DE BARCELONA!



Raphinha aprovechó la distracción en la marca y puso el 1-1 contra Real Madrid en el Camp Nou. pic.twitter.com/jsm8gBt8D5 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

Barcelona estuvo cerca de ponerse en ventaja poco después, cuando Martín conectó un cabezazo que Lunin logró desviar con una gran intervención. El arquero ucraniano volvió a ser importante para sostener a su equipo en un tramo en el que el local acumuló aproximaciones. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros impidió que el conjunto azulgrana concretara su mejor momento futbolístico.

El gol de Mbappé que enterró la ilusión culé

Cuando el clásico parecía encaminado hacia un empate, el Merengue volvió a golpear. A los 87 minutos, Eduardo Camavinga encabezó un contraataque y asistió a Mbappé, que definió de derecha desde el centro del área para establecer el 2-1 definitivo. El delantero galo completó así su doblete y aseguró una victoria de enorme valor para el cuadro capitalino, que encontró la diferencia en el cierre de un partido disputado.

¡EL GOLAZO AGÓNICO PARA UN TRIUNFO INOLVIDABLE DE REAL MADRID EN EL CAMP NOU! Gran jugada de Camavinga y doblete de Mbappé para el 2-1 del Merengue contra Barcelona en #ElClásico. pic.twitter.com/szasddsbSh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Con este resultado, Real Madrid alcanzó los 27 puntos y quedó a tres de Barcelona, que perdió su invicto de nueve triunfos consecutivos en el campeonato. Atlético de Madrid, con 25 unidades, también permanece en la pelea y mantiene abierta la lucha por el título. La derrota llegó después de que el equipo catalán cayera 4-2 frente a Paris Saint-Germain por la Champions League, en otro resultado que había interrumpido su marcha sin derrotas en la temporada.