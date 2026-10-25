Goleadas, sorpresas y partidos picantes en el comienzo de los octavos de final del Regional Amateur

De los tres equipos de Lifune en el certamen de la cuarta categoría, ninguno pudo ganar, pero Alianza es el que quedó bien parado.

El Regional Amateur puso en marcha los octavos de final de la Región Patagónica con una primera tanda de partidos que dejó goleadas, resultados ajustados y varias series abiertas de cara a las revanchas. Entre los representantes de la región, Atlético Regina fue uno de los grandes protagonistas al imponerse por 3 a 0 sobre San Patricio del Chañar , mientras que Alianza de Cutral Co , Maronese y Deportivo Roca igualaron sin goles en sus respectivos compromisos.

El torneo, que tiene como premio mayor cuatro ascensos al Federal A , entró en una etapa decisiva. Los equipos buscan dar el primer paso hacia la clasificación a los cuartos de final, con la ventaja de localía y los resultados de la ida como factores importantes para definir cada llave.

La victoria más contundente entre los equipos de la región fue la de Atlético Regina , que derrotó 3 a 0 a San Patricio del Chañar y quedó muy bien perfilado para el encuentro de vuelta.

El defensor Facundo Gutiérrez abrió el camino para el Albo, que luego amplió la diferencia gracias a un doblete de Tobías Rivas. Con esa ventaja, Regina viajará a El Chañar con una diferencia considerable, mientras que el Santo deberá buscar una remontada para seguir en carrera.

Alianza y Maronese no pudieron sacar ventaja

En Bariloche, Alianza de Cutral Co empató 0 a 0 frente a Cruz del Sur. La serie se resolverá en el estadio Álvaro Pedro Ducás, donde el conjunto neuquino buscará aprovechar la localía para conseguir el pasaje a la próxima instancia.

Por su parte, Maronese también terminó sin goles en su enfrentamiento con Estudiantes de Bariloche. El Dino tendrá que viajar a la ciudad lacustre para disputar la revancha, en una llave que quedó completamente abierta después del primer cruce.

Otro empate sin tantos se registró en Patagones, donde Jorge Newbery y Deportivo Roca no lograron romper el cero. La definición se trasladará al estadio Luis Maiolino, donde el Naranja intentará hacer valer su condición de local.

Victorias visitantes y un duelo entre equipos de Río Gallegos

En el otro sector del cuadro patagónico también hubo resultados importantes. Escorpión se quedó con el duelo de Río Gallegos al vencer por 3 a 1 a Boxing como visitante, un resultado que le permite encarar la revancha con una ventaja de dos goles.

Además, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia superó por 2 a 0 a Deportivo Villalonga y buscará cerrar la serie en el encuentro de vuelta.

En Puerto Madryn, JJ Moreno derrotó 2 a 1 a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y sacó una diferencia mínima para la revancha.

El sábado, en tanto, Camioneros de Río Grande y Bancruz de Río Gallegos habían igualado 1 a 1, por lo que la serie también quedó abierta.

Con los primeros resultados sobre la mesa, los equipos patagónicos se preparan para las revanchas, en las que se definirán los clasificados a los cuartos de final de un torneo que tiene como objetivo final llegar al Federal A.