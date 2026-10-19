Regional Amateur: los equipos neuquinos tienen rivales para los cruces de octavos

Los tres representantes de Lifune afrontarán cruces exigentes en la tercera ronda del certamen, que entrega plazas para el Federal A. Las series comenzarán este domingo 25 de octubre y se definirán el 1 de noviembre.

El Torneo Regional Amateur entra en una etapa decisiva en la Región Patagónica y los equipos neuquinos ya conocen los desafíos que deberán superar para continuar en carrera. Alianza de Cutral Co, San Patricio del Chañar y Maronese afrontarán compromisos importantes en los octavos de final, con la ilusión de avanzar en una competencia que representa una de las principales vías de acceso al fútbol nacional.

El sorteo determinó que San Patricio se mida con Atlético Regina , mientras que Maronese enfrentará a Estudiantes Unidos de Bariloche y Alianza tendrá como rival a Cruz del Sur , también de Bariloche. Los tres conjuntos de Neuquén buscarán sacar ventaja en sus respectivas series para mantenerse en la pelea por el ascenso.

Los partidos de ida se disputarán el domingo 25 de octubre , mientras que las revanchas están previstas para el domingo 1 de noviembre . Los equipos mencionados en primer término serán locales en el encuentro inicial.

Omar Novoa

San Patricio, ante Atlético Regina

El conjunto de San Patricio del Chañar tendrá una prueba exigente frente a Atlético Regina, que llega a esta instancia después de eliminar a Sportsman de Choele Choel. El Albo se impuso 3-0 en la revancha y cerró la serie con un contundente global de 7-2.

La llave tendrá un condimento especial para el representante neuquino, que buscará hacer valer su condición de local en el segundo encuentro y conseguir el pasaje a la siguiente ronda. Para lograrlo, deberá construir un resultado favorable en la ida y afrontar la definición con margen para sostener la ventaja.

Maronese y Alianza viajan a Bariloche

Maronese tendrá como adversario a Estudiantes Unidos, uno de los representantes de Bariloche que continúa en competencia. El Dino comenzará la serie en Neuquén y luego viajará a la cordillera para disputar la revancha, en un cruce que exigirá regularidad durante los dos encuentros.

Por su parte, Alianza de Cutral Co se enfrentará con Cruz del Sur. El Gallo ganó su grupo iniciará la llave en Bariloche y definirá ante su gente, una ventaja que intentará aprovechar para seguir avanzando en el torneo.

Los dos equipos neuquinos tendrán enfrente rivales de una región que suele presentar partidos intensos y escenarios difíciles. La diferencia entre avanzar y quedar eliminado se resolverá en 180 minutos, sin margen para distracciones.

Los ocho cruces de la Patagonia

La tercera ronda también ofrecerá otros enfrentamientos atractivos entre equipos de distintas provincias. Camioneros de Río Grande jugará ante Bancruz de Río Gallegos, Boxing Club se medirá con Escorpión, ambos de Río Gallegos, y JJ. Moreno de Puerto Madryn enfrentará a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Además, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia se cruzará con Deportivo Villalonga, mientras que Jorge Newbery de Viedma tendrá como rival a Deportivo Roca.

Con las llaves definidas, los equipos patagónicos comenzarán a jugarse buena parte de sus aspiraciones. Para Alianza, San Patricio y Maronese, el objetivo será superar esta instancia y seguir alimentando el sueño de avanzar en el Regional Amateur.