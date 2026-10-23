Un jugador del fútbol argentino podría ser sancionado por su club por contar que su familia es de Boca: quién es

Un futbolista se dejó llevar por la emoción de haber jugado en La Bombonera y generó ruido en su club tras las declaraciones. Qué había dicho.

Un club de fútbol habría tomado una fuerte decisión en torno a unas declaraciones de un jugador que llamaron la atención: llamativamente, luego de enfrentarlo y hacerle un gol, un jugador confesó que toda su familia es hincha de Boca en el medio de La Bombonera una vez que terminó el encuentro con derrota.

“Muy contento de poder hacer un gol en esta hermosa cancha. Mi familia es toda bostera, se me vino mi viejo, que también era bostero y que ahora está apoyándome desde el cielo. La verdad que muy contento de poder hacer un gol. No lo festejé por eso”, contó el jugador tras convertir el tanto en lo que fue la derrota 2-1 por el torneo doméstico.

Se trata del mediocampista Matías Galarza, quien podría recibir una sanción de parte de Talleres de Córdoba por las polémicas declaraciones tras el partido en el que el equipo fue derrotado. Más allá del dolor por haber perdido, el jugador que estuvo a punto de ser refuerzo mostró una sonrisa al hablar del xeneize.

Según la información que se conoció, el club cordobés le aplicaría una sanción económica y, también, podría tomar la decisión de no ponerlo desde el arranque en el partido ante Defensa y Justicia, programado para este sábado a las 17.

“CONTENTO DE PODER HACER UN GOL EN ESTA HERMOSA CANCHA”



“MI FAMILIA ES TODA BOSTERA, NO FESTEJÉ EL GOL POR ESO”



“ME ENCANTARÍA JUGAR EN BOCA”



Matías Galarza y un mensaje CLARÍSIMO… ¿Podrá darse su pase al Xeneize en algún momento? pic.twitter.com/6mfFPutHiP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Boca ya conoce a su rival para la final de la Copa Sudamericana

Boca ya conoce al rival que enfrentará en la definición de la Copa Sudamericana 2026. Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, selló su clasificación pese a perder 2-0 frente a Montevideo City Torque en Uruguay, resultado que le alcanzó para cerrar la serie con un global de 3-2 y meterse en el partido decisivo.

El Xeneize había conseguido su boleto un día antes, después de una remontada de alto impacto en el Maracaná. Tras caer 1-0 en la ida ante Vasco da Gama en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso 3-1 en Río de Janeiro y dio vuelta la semifinal con un global de 3-2. El gol agónico de Leandro Paredes terminó de sellar una clasificación que volvió a poner a Boca en una final continental.

El recorrido del conjunto argentino comenzó en los playoffs ante O'Higgins de Chile, serie que terminó 1-1 y se resolvió por penales. Luego eliminó a Recoleta de Paraguay con un contundente 7-1 global y superó a San Pablo por 2-1 en cuartos de final.

aAtlético Mineiro, por su parte, ingresó directamente en octavos después de ganar su zona. En esa instancia dejó afuera a RB Bragantino por 3-2, luego eliminó por penales al Santos de Neymar y en semifinales hizo valer el 3-0 logrado en Brasil ante Montevideo City Torque, pese a la derrota en la revancha.

Cuándo y dónde se juega la definición

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Será a partido único y contará con ambas parcialidades. El horario todavía no fue confirmado por la Conmebol.

En Argentina, el encuentro tendrá transmisión de ESPN y DSports, mientras que por streaming podrá verse a través de Disney+ y DGO.

Para Boca será una oportunidad de volver a levantar un título internacional después de una larga espera. Atlético Mineiro, en cambio, buscará coronar una campaña en la que supo superar series cerradas y llegará con la conducción de Eduardo Domínguez, un entrenador de experiencia en definiciones continentales.

Cómo comprar las entradas para la final de la Copa Sudamericana

Ahora todos los hinchas xeneize empiezan a sacar cuentas, ver si coincide con el trabajo y tomar la decisión de armar las valijas para presenciar un momento histórico del club. Todos están a la expectativa por la venta de entradas para el partido en el que el equipo intentará romper una racha de 18 años sin trofeos internacionales.

Hasta el momento, la Conmebol solo adelantó cómo será el protocolo para ir brindando novedades sobre est etema pero aún no confirmó cuándo estarán a la venta las entradas. A su vez, tampoco se dio a conocer cuál es el precio que tendrán los ticket en un estadio de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Según confirmaron, será la entidad la encargada en compartir información sobre la venta de entradas y, además, será su plataforma la encargada de vender las entradas. En torno a esto, hay un sistema de registro para manifestar interés y recibir novedades sobe este tema (necesario brindar nombre, apellido, correo, país de residencia, fecha de nacimiento y el equipo por el que hincharán), aunque no asegura conseguir entrada.

Los cuatro tipos de entradas