Boca millonario: la pomposa suma de dólares que ganó tras clasificar a la final de Sudamericana

El club de La Ribera festejó el logro lo conseguido a nivel deportivo pero también los millones que sumó a sus arcas tras el pase. Cuánto más puede sumar.

Boca festejó por la victoria ante Vasco da Gama y clasificación a la final de la Copa Sudamericana. No solo por volver a ser protagonista en el plano deportivo, sino que las arcas de la institución recibieron una suma millonaria de dólares por las clasificación a la última instancia del certamen internacional.

Más allá de la suma conseguida tras la victoria ante el elenco brasileño en el Maracaná, donde Leandro Paredes se vistió de superhéroe para darle la clasificación al equipo, el club suma una cantidad de dinero importante debido a todas las fases que logró superar en el camino.

Su participación en los Playoffs. en los que superó al club chileno O'Higgins por penales, recibió 500 mil dólares ; en octavos de final superó a Recoleta y sumó a sus arcas 600 mil dólares . En cuartos de final ganaron 700 mil de esa moneda, lo que sumó hasta ese entonces un total de 1.8 millones.

Más tarde le ganaron a Sao Paulo, lo que les dio 800 mil dólares más, alcanzando los 2.6 millones. Tras la victoria en semifinales sumó 800 mil dólares y, se aseguraron la suma de 2.5 millones de dólares por un posible subcampeonato, pero también podría aspirar a cosechar $10 millones más si alcanza el título.

Boca se plantó en el Maracaná y eliminó al Vasco Da Gama

Boca venció 3-1 a Vasco Da Gama en el Maracaná y avanzó a la final de la Copa Sudamericana, que será el 21 de noviembre en Barranquilla, contra el ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

El Xeneize hizo un gran primer tiempo y se adelantó por los goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Ángel Merentiel. En la segunda parte le descontaron y a dos minutos del final, Leandro Paredes, que ingresó once días después de un desgarro, puso el 3-1 final, que le dio la clasificación.

Así fue el partido entre Boca y Vasco Da Gama

A los tres minutos del primer tiempo, Boca puso el 1-0 en el Maracaná: con un córner ejecutado por Blanco, Lautaro Di Lollo se elevó en el área y clavó un gran cabezazo.

LAUTARO DI LOLLO DE CABEZA pone el 1-0 de #Boca (1-1 global) ante Vasco Da Gama!



Otra asistencia de #Blanco.pic.twitter.com/K7DUFIZRRo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

A los seis minutos, Merentiel se inventó un increíble pase de taco para Flores, que definió forzado. De ese córner a favor del Xeneize, Vasco tuvo una contra clarísima, pero dos de sus futbolistas se molestaron y no pudieron empatar el encuentro.

A los 26, tras un tramo del partido con mucha lucha física pero menos fútbol, Vasco Da Gama tuvo una nueva chance para igualar el partido, con un cabezazo de Thiago Mendes que se fue desviado ante la mirada de Montero.

A los 33 minutos, Boca encontró la ventaja que lo pone arriba en la serie: Villa tomó la pelota en mitad de cancha con el local mal armado y puso a Merentiel mano a mano con el arquero, que no pudo hacer nada ante la definición de la Bestia para el 2-0.

¡GOLAZO DE BOCA EN EL MARACANÁ!



Gran pase de Villa y mejor definición de Merentiel para poner el 2-0 ante Vasco da Gama.



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A los 10 minutos del segundo tiempo se despejó la duda de toda la semana en el Xeneize: ingresó Leandro Paredes desde el banco de suplentes por Battaglia, que disputó sus segundo partido en diez meses. A pesar de sufrir un desgarro hace once días, el capitán, que se especuló hasta las últimas horas con su titularidad, entró a disputar más de media hora de partido.

A los 20 de la segunda mitad, Vasco encontró el descuento y la igualdad de la serie: después de un despeje defectuoso en el área de Boca, el recientemente ingresado Puma Rodríguez la empalmó con una volea impresionante al palo derecho de Montero.

¡VASCO VUELVE A IGUALAR LA SERIE!



Tremendo remate del Puma Rodríguez para descontar en el partido y poner el 2-2 en el global entre Boca y Vasco da Gama.



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¡¡IMPRESIONANTE PAREDES!! ¡¡A LO CAMPEÓN DEL MUNDO PARA LA VENTAJA DE BOCA ANTE VASCO DA GAMA EN BRASIL!!



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A dos minutos para el final de los noventa minutos, Leandro Paredes tomó una pelota en campo rival y sacó un derechazo fuertísimo, que a pesar de ser al medio del arco, complicó al arquero de Vasco y puso el 3-1 de Boca, que volvió a ponerse arriba en la serie.