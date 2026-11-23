El Consejo Directivo reivindicó al fundador del PRT-ERP y declaró de “interés institucional” una iniciativa del Colectivo Cultural Contramuro y dispuso colocar una escultura.

Gran polémica se generó en las últimas horas al conocerse una reivindicación que realizará la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a Mario Roberto Santucho . Él fue histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores ( PRT ) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de la década de los 60 y 70 en la Argentina.

El Consejo Directivo declaró de " interés institucional " un homenaje que se hará al líder el próximo jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la fecha que marcó el retorno de la democracia en el país.

La propuesta de este homenaje fue presentada sobre tablas en el Consejo, por parte de la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios. Asimismo, la actividad fue promovida por la cátedra del docente Pablo Bonavena, de la carrera de Sociología, junto con el Colectivo Cultural Contramuro.

El homenaje está convocado para el jueves 10 de diciembre, a las 18 horas, en el patio interno denominado Indio Solari, ubicado en la sede de Ciencias Sociales de Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. La programación contempla intervenciones políticas y culturales, la instalación de una escultura y unas palabras de cierre de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

Santucho fue uno de los principales líderes de la izquierda revolucionaria en las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina. Nacido en Santiago del Estero, en 1936, estudió ciencias económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó su militancia política.

Fundó y fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización guerrillera que buscaba la toma del poder mediante la lucha armada, inspirada en la experiencia cubana. Tuvo un trágico final en julio de 1976, cuando la dictadura militar llevaba cuatro meses en el país, durante un operativo realizado por el Ejército en Villa Martelli.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno?

El Gobierno nacional le solicitó información a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre el reconocimiento de la Facultad de Ciencias Sociales para Mario Roberto Santucho, histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Capital Humano explicó que el pedido "tiene como objetivo evitar la realización del acto convocado para el próximo 10 de diciembre en homenaje a quien fuera líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)".

En la nota remitida al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, la Subsecretaría de Políticas Universitarias pidió también un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la Universidad lleve adelante.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la ya mencionada Subsecretaría, reafirma su compromiso con una universidad pública al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz", concluyó el comunicado.

¿Qué postura tomó la UBA?

Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, rechazó la propuesta de realizar un homenaje a Santucho. "Como Vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", sostuvo.

En su pronunciamiento, Yacobitti distinguió entre el estudio académico de los distintos períodos históricos y la realización de homenajes institucionales. "En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica", señaló.

Sin embargo, consideró que los reconocimientos deben reservarse para quienes hayan realizado aportes a la ciencia, la tecnología y la vida pública "siempre dentro del respeto a la democracia", de acuerdo con lo establecido en el Estatuto universitario y la Constitución Nacional.

"Por eso voy a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido", anticipó.