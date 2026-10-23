Dramático rescate: una ambulancia quedó al borde de un barranco en medio del temporal

El vehículo sanitario proveniente de Junín de los Andes quedó atrapado sobre una grieta a punto de desbarrancar. Se dispuso un operativo de rescate.

Un operativo de extrema tensión se vivió en la zona de Aucapán cuando una ambulancia estuvo a punto de caer al vacío tras el colapso del terreno provocado por las intensas tormentas, durante este jueves . El hecho, protagonizado por una ambulancia del sistema de salud de Junín de los Andes, requirió la urgente intervención de los bomberos locales y graficó el nivel de riesgo que enfrentan los equipos de respuesta en el territorio neuquino.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna , relató en LU5 la gravedad del episodio y describió el impacto de las imágenes captadas durante la emergencia. "Realmente cuando uno ve esas imágenes, no quisiera estar arriba de esa ambulancia: en una grieta, con una posibilidad de caída a un barranco, que debe haber sido de segundos".

El rescate fue llevado a cabo con éxito por el personal de bomberos de Junín de los Andes , quienes lograron asegurar la situación y asistir a los ocupantes en condiciones climáticas sumamente adversas.

La peligrosidad a la que se expusieron tanto los conductores como los propios rescatistas fue determinante para que el Comité de Emergencias resolviera suspender por completo el tránsito en las rutas provinciales y nacionales durante la noche.

Al respecto, Ortiz Luna explicó: "Se tuvo que ir a rescatar con el personal de bomberos de Junín y la decisión, que sabemos que no fue agradable para todos, de cortar la circulación en toda nuestra provincia, tanto rutas provinciales y nacionales, porque no se daba abasto".

"Por eso incluso se definió el corte del tránsito, porque realmente se ponía muy peligroso para la gente y para los equipos de rescate", sumó.

Un territorio frágil ante el temporal

El incidente de la ambulancia se sumó a otros auxilios registrados en simultáneo, entre ellos el de camionetas atascadas a pocos kilómetros de Chos Malal y en sectores del norte neuquino.

Según el diagnóstico oficial, la seguidilla de lluvias persistentes saturó la capacidad de absorción del suelo, transformando cañadones secos en cursos de agua destructivos que carcomen las calzadas y abren grietas en los caminos de ripio.

Aunque las rutas comenzaron a habilitarse al amanecer con extremas medidas de precaución, las autoridades insistieron en que los riesgos de desbarrancamiento y deslizamiento siguen latentes en diversos tramos afectados.

Sebastián Fariña Petersen

Sigue el alerta por tormenta en Neuquén

El fenómeno de El Niño sigue afectando con fuerza a la provincia de Neuquén y, este viernes, continúa el alerta por tormenta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para todo el territorio.

El organismo nacional emitió alerta naranja para la zona Confluencia, Este de Añelo, de Pehuenches y Picún Leufú, vigente durante esta mañana y la tarde. También está vigente en el Este de Loncopué, de Picunches, de Ñorquín; Oeste de Añelo, de Pehuenches; y Sur de Chos Malal y de Minas. En esta zona, también se suma un alerta amarillo para la noche.

En la Cordillera de Huiliches, de Lácar y Sur de Aluminé rige alerta amarillo para la mañana y la noche, y alerta naranja para la tarde. En tanto, hay alerta solamente amarillo durante la mañana y la tarde en toda la zona de Cordillera de Alumine, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.