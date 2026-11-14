Elecciones 2027 en Neuquén capital: votar temprano para que la rosca política no frene la gestión

El intendente, Mariano Gaido, y una hoja de ruta que lleva siete años de avances ininterrumpidos. El desafío de obtener el respaldo de los vecinos para llevar a la ciudad como capital de la tercera región económica más importante del país.

Con la convocatoria a elecciones provinciales y en la mayoría de las ciudades de la provincia, comienza a gestarse la discusión sobre lo realizado y lo que debe proyectarse en el mediano y largo plazo. En el caso de la ciudad de Neuquén , Mariano Gaido , llevará a cada rincón de la ciudad todo lo concretado en sus casi dos mandatos de Intendente, pero también explicará, en detalle, la hoja de ruta que ha diseñado para convertir a la ciudad en la Gran Capital de Vaca Muerta, Tercera Región más próspera del país.

En lo concerniente al llamado a elecciones, solo podemos decir que la convocatoria a las urnas para el 14 de febrero reafirma una tradición política neuquina. Resolver las elecciones y volver a trabajar. Esta es la síntesis y el secreto mejor guardado de la política neuquina que goza del reconocimiento de los grandes espacios nacionales, aunque aquí sus representantes locales lo nieguen y desconozcan.

La transformación de la capital durante los casi siete años de gestión de Mariano Gaido es la muestra más clara y contundente de un modelo que prioriza las obras, la planificación y la inclusión social por encima de las disputas electorales.

Gaido supo anclar muy bien los tiempos de discusiones electorales y sellar a fuego, entre sus funcionarios y los ciudadanos capitalinos, la existencia de un calendario para la gestión pública con un dominante común: hacer.

La fecha de las elecciones anunciadas para el 14 de febrero

“En Neuquén nos levantamos temprano. Para trabajar, para producir, para planificar y también para decidir nuestro futuro. Por eso, la convocatoria a elecciones para el 14 de febrero de 2027 no debería sorprender a nadie. Es una decisión política que reafirma una tradición provincial y, fundamentalmente, una manera de entender el ejercicio del poder”, nos explica nuestro viejo amigo, ya jubilado, asesor de varios gobernadores neuquinos.

La fecha de las elecciones no es un capricho. El gobernador Rolando Figueroa tiene la potestad constitucional y legal de convocar a los comicios provinciales, mientras que el intendente Mariano Gaido decidió, como en la anterior oportunidad, que la capital también vote ese día.

“Pero detrás de una cuestión de calendario existe algo mucho más profundo: la neuquinidad como expresión de autonomía política, capacidad de decisión y vocación de gestión”, nos ayuda en la reflexión nuestro viejo lobo de mar.

“Hace años que Neuquén acostumbra ubicarse entre las primeras provincias en resolver sus elecciones. Y eso tiene una explicación. Los neuquinos queremos votar, contar los votos, definir quién gobierna y continuar trabajando”, agregó.

El gobernador Rolando Figueroa.

“No necesitamos pasar un año entero pendientes de las internas que se resuelven en Buenos Aires, de sus operaciones, sus especulaciones o de esa rosca interminable que tantas veces termina alejando a la política de los problemas de la sociedad. Mariano, es uno de los dirigentes que entendió muy bien este concepto”, indicó.

La democracia no puede convertirse en una discusión permanente sobre quién ocupa un cargo. Tiene que ser, esencialmente, una herramienta para resolver los problemas de la gente. Quizás aquí radique uno de los motivos principales por los cuales Gaido y Rolando Figueroa se aferraron a la decisión de anticipar la elecciones del calendario nacional.

“Está mas que claro, encapsularon la provincia de cualquier foco infeccioso que altere la sanidad institucional, económica, política y social de la provincia”, agregó el viejo asesor con varias campañas electorales encima.

“Los que ganan gobiernan. Los que pierden tienen la responsabilidad de controlar, proponer y contribuir desde el lugar que les asignaron los ciudadanos. Lo contrario es la politocracia: un sistema en el que las necesidades de la dirigencia terminan imponiéndose sobre las necesidades de la comunidad”, nos explica mientras pedimos la segunda ronda de café en un discreto Bar ubicado en uno de los barrios más añosos de la capital .

Si hay algo que Mariano Gaido ha demostrado, durante estos años, es que la gestión de su gobierno comunal no fue paralizada por el calendario electoral.

Mariano Gaido y los siete años que cambiaron el perfil de Neuquén

La discusión electoral también nos lleva a observar lo que ocurrió durante los últimos años en la ciudad de Neuquén.

Como se recordará, Mariano Gaido asumió el 10 de diciembre de 2019, después de dos décadas de gobiernos municipales de otro signo político. Aquel cambio representó, en muchos sentidos, uno de los primeros grandes reseteos políticos de la Argentina reciente.

La irrupción de Gaido tuvo una particularidad que merece ser destacada.

A diferencia de otras transiciones, sobre todo a nivel nacional, en las que quien llega pretende destruir todo lo construido por su antecesor, Gaido eligió conservar aquello que funcionaba, reconocer los aciertos de las gestiones anteriores y comenzar una nueva etapa de modernización urbana. Un nuevo concepto de ciudad, de cara al río, con inversiones récord en Obra Pública pero con un profundo sentido de inclusión social

No se trató de cambiar por cambiar. Se trató de transformar sin desconocer la historia de la ciudad.

Casi siete años después, los resultados de esa decisión pueden observarse en distintos sectores de la capital.

La ampliación del Paseo Costero con una recorrido de más de 40 kilómetros, la recuperación de espacios públicos, el desarrollo de parques, los planes de pavimentación llegando a casi la totalidad del territorio, los loteos con servicios, las obras pluviales y la transformación de la avenida Mosconi forman parte de una planificación que busca responder al crecimiento de una ciudad que no deja de crecer.

A eso debemos agregar el Polo Científico Tecnológico y el Parque Industrial Capital, dos apuestas estratégicas para ampliar las oportunidades de empleo y diversificación economica.

La obra pública dejó de ser solamente una respuesta a las urgencias para convertirse en una verdadera política de Estado.

Una ciudad no crece verdaderamente si solamente mejora su centro. Crece cuando sus gestores gobernantes logran que el asfalto llegue al barrio, que una familia acceda a un terreno con servicios, cuando un espacio público se recupera para los vecinos y cuando las inversiones alcanzan también a los sectores que durante años estuvieron postergados.

Sin lugar a dudas, Gaido y su gente saldrán a la calle con su mejor carta de presentación. Todo lo realizado y lo que pretenden para los próximos años. El proyecto de Presupuesto municipal para 2027 es una expresión concreta de esa prioridad: contempla destinar el 50% de los recursos a obra pública, una proporción récord para la capital.

“Es una de las mayores apuestas de inversión municipal en infraestructura y expresa una decisión política: utilizar los recursos públicos para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, nos decía algunos días atrás Antonio Mellado referente del Real State capitalino con fluidos lazos en el mercado inmobiliario nacional e internacional.

La Fiesta de la Confluencia y una nueva identidad turística, comercial y cultural

Otro de los grandes cambios de estos años fue la consolidación de Neuquén como destino turístico, comercial y cultural.

La Fiesta Nacional de la Confluencia representa quizás el ejemplo más contundente.

“Lo que nació como una celebración popular se transformó en uno de los encuentros musicales más convocantes del país y en un motor económico para toda la región”, explica Diego Cayol, Secretario de Turismo y Desarrollo Humano de la comuna.

Omar Novoa

“Su importancia no se mide solamente por la cantidad de artistas o espectadores. Se mide también por los hoteles ocupados, los restaurantes trabajando, los emprendedores vendiendo, los comerciantes recibiendo visitantes y los miles de empleos que se movilizan alrededor del acontecimiento”, explicó.

Para la edición 2026, desde el municipio se había estimado un movimiento económico de 65.000 millones de pesos.

“La Fiesta de la Confluencia consiguió que Neuquén también sea reconocida por su capacidad de convocar, de producir cultura y de ofrecer espacios de encuentro.

La capital dejó de ser solamente una ciudad vinculada al desarrollo de los hidrocarburos para consolidarse también como un destino de grandes acontecimientos”, explicó.

“Todo esto no ocurrió por casualidad. Detrás hubo planificación, inversión y una decisión de nuestro Intendente de convertir la cultura y el turismo en herramientas de desarrollo económico”, señaló Cayol.

Menos privilegios políticos y una discusión que vuelve a las urnas

El “reseteo” de Gaido también planteó una revisión del costo de la estructura política municipal.

Desde sus primeros años impulsó medidas de reducción y contención del gasto político. Eliminó áreas de la estructura municipal, reorganizó secretarías y subsecretarías, revisó contrataciones y promovió una administración que buscó destinar una mayor proporción de los recursos a obras y servicios. “Cada centavo que ingrese, deberá regresar en obras para nuestros vecinos”, le dijo Gaido a este cronista cuando aún no llevaba ni un mes de gobierno comunal. Cumplió con la poda en los gastos de la política y con el programa de obras para cada rincón de la ciudad.

Lo que Gaido alcanzó en Neuquén durante sus siete años de gobierno, es una discusión necesaria, infinitamente postergada, en la Argentina, donde demasiadas veces la política parece preocuparse más por conservar sus estructuras que por responder a las demandas de la sociedad.

En esa línea se inscribe una decisión institucional que dejará al actual intendente dentro de los mayores logros alcanzados desde la institucionalidad con el respaldo absoluto de sus vecinos/contribuyentes: la eliminación de las elecciones municipales de medio término para concejales, aprobada mediante la reforma de 2021.

Hay casi un año para que se defina quién será el sucesor de Gaido en la Municipalidad de Neuquén. Claudio Espinoza

Aquella modificación permitió dejar atrás un sistema que obligaba a la ciudad a ingresar cada dos años en una nueva campaña electoral, con los costos económicos y las interrupciones políticas que eso significaba. “El actual esquema electoral hace inviable la gobernanza”, dijo Gaido en aquella oportunidad. Los vecinos le dieron la razón y acompañaron su propuesta con un respaldo del 66% de los sufragios.

Ahora Gaido propone avanzar un paso más

En las elecciones de febrero, los vecinos de Neuquén deberán pronunciarse sobre una enmienda de la Carta Orgánica que busca establecer un máximo permanente de 20 concejales.

Actualmente son 18 y la próxima integración tendrá 20 bancas. Lo que está en discusión es impedir que ese número continúe aumentando automáticamente con el crecimiento de la población.

La propuesta tiene un sentido político claro. Ponerle un límite al crecimiento de las estructuras de representación y discutir cuánto debe costarle la política a la sociedad.

Hay quienes podrán cuestionar el alcance de esta decisión desde el punto de vista de la representación democrática. Es un debate legítimo.

Pero también es legítimo preguntarse si cada incremento poblacional debe traducirse necesariamente en más cargos políticos o si los recursos pueden administrarse de otra manera. El despilfarro y los beneficios para un sector que vive de la política también deben tener un límite.

La decisión final estará en manos de los vecinos. Y eso también forma parte de la democracia. La verdadera discusión no es cuándo se vota, sino para qué se gobierna.

Neuquén está frente a un momento decisivo

“El crecimiento poblacional, las inversiones energéticas, la demanda de viviendas, la movilidad urbana y la necesidad de mejorar los servicios obligan a pensar en una ciudad preparada para los próximos veinte o treinta años”, explicó el intendente en uno de los foros de Real State, realizados este año en Buenos Aires.

El mensaje no cambia, solo los auditorios. El portavoz no tiene hilvanado un discurso según la ocasión. Lo explica de la misma manera, en la Oil and Gas, en Houston, en Barcelona, en Río de Janiero, o junto a un grupo de vecinos en el barrio Cuenca XVI, en el oeste profundo de la ciudad. Su ciudad.

“La gestión de Mariano Gaido instaló un modelo de planificación e inversión pública que, más allá de las diferencias políticas, será parte central de la discusión sobre el futuro de la capital”, nos dice nuestro amigo asesor de varios gobernadores.

“También habrá problemas pendientes, nuevas demandas y decisiones que deberán revisarse. Porque ninguna gestión resuelve definitivamente todos los desafíos de una ciudad que crece a esta velocidad.Pero hay una diferencia fundamental entre discutir cómo seguir avanzando y volver a empezar cada cuatro años”, explicó desde su experiencia.

“Y esa es, quizás, una de las enseñanzas más importantes del proceso político que atraviesa Neuquén capital”, concluyó.

Mientras en buena parte del país la política suele quedar atrapada durante meses en las discusiones por candidaturas, alianzas y posicionamientos, Neuquén tiene la oportunidad de resolver su proceso electoral y concentrar sus energías en aquello que verdaderamente importa.

El próximo 14 de febrero los neuquinos elegirán a sus autoridades. En la capital también decidirán sobre el futuro de la representación legislativa municipal.

Después vendrá lo verdaderamente importante: gobernar, controlar, trabajar y resolver.

Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Esa definición conserva toda su vigencia, al menos en Neuquén.