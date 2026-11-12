Hasta cuándo hay tiempo para presentar los candidatos y cuándo arranca la campaña: el cronograma para las elecciones 2027
A través de la Boleta Única Electrónica, los ciudadanos de todo el territorio neuquino votarán para renovar autoridades provinciales el 14 de febrero.
La provincia de Neuquén ya tiene fecha de cara a las próximas elecciones previstas para este 2027. El lunes 9 de noviembre se dio a conocer el decreto por el que se oficializó para el 14 de febrero del próximo año.
Los neuquinos irán a las urnas para elegir los cargos de gobernador, vicegobernador y 35 diputados provinciales. Con la salvedad de que no todos los municipios renovarán autoridades locales ese día. Por ejemplo, los ciudadanos de Plottier, Cutral Co, Plaza Huincul y Villa La Angostura votarán en otra fecha, de acuerdo a lo que tienen establecido en su propia normativa.
Los neuquinos que estén empadronados podrán ejercer el voto a través del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) en todo el territorio provincial. De hecho, la Oficina de Comunicación Institucional del Tribunal Superior de Justicia difundió el cronograma electoral y la elaboración de un plan de información pública sobre los mecanismos de votación y el ingreso/egreso de los establecimientos. Además, se creará una Mesa de Ayuda Virtual para tal propósito.
Plazos para la presentación de candidatos
De acuerdo con el cronograma electoral de la Provincia del Neuquén, el plazo para la presentación de candidatos finaliza el viernes 11 de diciembre de 2026.
También se estableció que el límite de este plazo para la presentación de candidatos y de los datos contenidos en pantalla sea en horario hábil de 8 a 14 e incluso podría extenderse a la jornada siguiente en horario hábil, conforme a lo dispuesto por el artículo 140 del Código Procesal Civil Adversarial.
En tanto que, el inicio de la campaña electoral está previsto para el miércoles 16 de diciembre de 2026, según el artículo 125 de la Ley 3053.
Los que están en condiciones de votar
La normativa vigente establece que deben votar de forma obligatoria el electorado constituido por ciudadanos argentinos mayores de 18 años y hasta 75 años. En tanto que, en forma optativa lo harán los electores de 16 y 17 años cumplidos a la fecha de la elección y mayores de 75 años, conforme lo dispuesto por el art. 15 del Código Electoral Provincial (Ley 3053).
Asimismo conforme el art. 24 del CEP, los extranjeros mayores de 16 años que hayan solicitado su inscripción en el Registro de Electores Extranjeros, estarán habilitados para votar en las mesas especialmente constituidas.
Las etapas que definen la organización de acuerdo con el cronograma electoral de la Provincia del Neuquén:
- Sábado 17 de octubre de 2026: Corte de novedades del Registro de Electores Argentinos y Extranjeros (arts. 32 y 40 Ley 3053).
- Lunes 16 de noviembre de 2026: Publicación Web del Padrón de Electores (arts. 32 Ley 3053).
- Jueves 26 de noviembre de 2026: Distribución de Listas Provisionales de Electores Argentinos y Extranjeros (arts. 33 y 41 Ley 3053).
- Viernes 4 de diciembre de 2026: Fin del plazo para formular peticiones de reconocimiento de alianzas (art. 23 Ley 716).
- Viernes 11 de diciembre de 2026:
- Fin del plazo para la presentación de candidatos (art. 66 Ley 3053).
- Fin del plazo para reclamos e impugnaciones de Electores Argentinos y Extranjeros (arts. 34 y 42 Ley 3053).
- Miércoles 16 de diciembre de 2026: Inicio de la Campaña Electoral (art. 125 Ley 3053).
- Lunes 28 de diciembre de 2026:
- Presentación de Elementos contenidos en la Pantalla de Boleta (art. 79 Ley 3053).
- Impresión y publicación del Padrón Definitivo (arts. 36 y 43 Ley 3053).
- Jueves 31 de diciembre de 2026: Inicio de la propaganda política en la vía pública y en medios de comunicación audiovisual (art. 135 Ley 3053).
- Lunes 4 de enero de 2027: Convocatoria a Audiencia de Pantalla de Boleta (art. 80 Ley 3053).
- Viernes 8 de enero de 2027: Distribución del Registro Definitivo de Electores Argentinos y Extranjeros (arts. 36 y 43 Ley 3053).
- Lunes 11 de enero de 2027: Audiencia Pantalla (art. 80 Ley 3053).
- Viernes 15 de enero de 2027: Fin del plazo para integrar las peticiones de reconocimiento de Partidos Políticos y Alianzas, oportunamente formuladas (art. 2 Ley 716).
- Viernes 29 de enero de 2027: Fin del plazo para la Publicación de Mesas, sus ubicaciones y autoridades (art. 80 CEN).
- Domingo 14 de febrero de 2027: FECHA DE LA ELECCIÓN
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