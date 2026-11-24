Tras el lanzamiento con Sobisch, el líder de ATE recorrió Zapala y Aluminé. ATEN, SEJuN, CTERA y Yasky le exigen que deje la CTA, pero él no piensa renunciar.

En los gremios todavía se siente el impacto, pero Carlos Quintriqueo salió a la ruta y en campaña. A menos de una semana de presentar a Jorge Sobisch como candidato a gobernador de Más por Neuquén , el dirigente de ATE recorrió el interior junto al exgobernador.

La gira arrancó el jueves en Zapala y siguió en Aluminé el fin de semana. La foto es la de una campaña en marcha, aunque no lejos de la polémica sindical que ya lo interpeló por estar junto a quien acusan de ser el responsable político del crimen del docente Carlos Fuentealba .

¿Qué lugar le queda en la CTA Neuquén ?: la central que acaba de ganar en las urnas y que ahora le pide que se vaya por esta alianza, para este sector, inesperada, menos para Quintriqueo que hace varios meses que viene trabajando en esa posibilidad.

Más por Neuquén en una seccional del MPN junto a Quintriqueo y Sobisch.

El objetivo de la recorrida fue construir el armado territorial del espacio y sumar referentes locales de cara a las elecciones del próximo 14 de febrero. En Zapala se acercaron dirigentes de comisiones de fomento como Los Catutos y Ramón Castro con la idea de proponer candidatos. En Aluminé el encuentro mezcló gente de Más por Neuquén, vecinos independientes y dirigentes del sector del MPN que responde a Sobisch.

Carlos Quintriqueo: una CTA ganada, pero sin asumir

Según contó el propio Quintriqueo, la reunión se hizo "fuera de la seccional del MPN, la cual no le fue prestada para esa convocatoria". Es otra señal de la distancia entre el exgobernador y la conducción del partido, que decidió no competir el 14 de febrero.

"Fue una charla muy buena porque uno va recogiendo la situación que está viviendo el pueblo neuquino", dijo el candidato a diputado provincial. Además, anticipó que llegan pedidos de otros puntos de la provincia: "Seguramente en los próximos días esperamos estar sumando más referentes y más partidos".

Quintriqueo fue reelecto al frente de la CTA Neuquén encabezando la Lista 10, con más del 80% de los votos. Pero todavía no asumió el cargo. Los gremios que integran la central ya dejaron clara su postura. ATEN y SEJuN avisaron que no compartirán "ni un minuto con Quintriqueo en la CTA", según lo expresó la secretaria general de ATEN provincial, Fany Mansilla.

Marcelo Guagliardo, Cintia Galetto, Fany Mansilla y Santiago Alonso. Claudio Espinoza

El primer golpe llegó el pasado martes 17 de noviembre, tras conocerse que Quintriqueo iba a presentar la candidatura de Sobisch gobernador por el espacio Más por Neuquén.

La Comisión Directiva Provincial de ATEN exigió "de manera indeclinable" la renuncia de Quintriqueo a la Secretaría General de la CTA Neuquén. Calificó el acuerdo de "inesperado y repudiable" y dijo que apoyar a Sobisch es "la superación de un límite inaceptable".

Después se sumó SEJuN, que votó el repudio por unanimidad en un plenario provincial. Luego CTERA, que dio una conferencia en la sede de ATEN. El 19 de noviembre llegó el pronunciamiento más pesado: porque la Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, calificó de "inadmisible" la actitud de Quintriqueo. Habló de "una grave traición a la clase trabajadora" y respaldó los pedidos de renuncia.

En el fondo está el lineamiento histórico que tienen los gremios, por "justicia completa" en la que involucra al tres veces gobernador de Neuquén.

Sobisch gobernaba cuando el 4 de abril de 2007 el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado durante la represión en la Ruta 22, a la altura de Arroyito. "No es compatible estar de los dos lados: representar a los trabajadores y aliarse políticamente con quien fue el máximo represor", sostuvieron los gremios.

Jorge Sobisch y Carlos Quintriqueo, juntos. Claudio Espinoza

La interna también golpeó dentro de ATEN. La asamblea de ATEN Capital votó exigir la expulsión de Quintriqueo de la CTA y la renuncia de toda la Lista 10. Es decir, de la adjunta Cintia Galeto. Al día siguiente, la conducción provincial anuló esa resolución por irregularidades y presuntos hechos de violencia. Luego, el plenario de secretarios generales volvió a pedir su renuncia inmediata.

Baltasar "Chato" Álvarez, del sector salud de ATE, también se desmarcó en público: "No entiendo ni comparto el acuerdo de Carlos Quintriqueo con Jorge Sobisch". También pidió disculpas en nombre del gremio y dijo que "la memoria de los trabajadores no puede entregarse por una candidatura".

Más por Neuquén ya tiene fechas marcadas electorales. "La idea es que para el 4 de diciembre estén presentados los acuerdos electorales y que el día 11 podamos tener la nómina de candidatos a concejales, intendentes, diputados y la fórmula de gobernador y vice", explicó Quintriqueo. El frente, presentado el miércoles 18 en el Paseo de la Costa, suma a la UCR de Juan Peláez.

"No tiene sentido que me pidan la renuncia"

Quintriqueo no se mueve. "No tiene sentido que me pidan la renuncia", respondió, y aseguró que "la CTA va a seguir siendo autónoma". También dijo: "Marcho cuando tengo que marchar y digo las cosas que quieren escuchar mis afiliados".

Sobre Fuentealba eligió no confrontar. Sostuvo que la causa "pasó por todas las instancias judiciales", que "yo no soy quién para ver si lo condeno o no" y que Sobisch "pagó una condena social de casi veinte años".

Sobre su vieja relación con el exgobernador, recordó: "La última vez que lo vi cuando él estaba en funciones, lo habíamos encerrado en el Centro de Convenciones".

Claudio Espinoza

Su apuesta es netamente electoral. "En octubre decíamos que sacábamos dos puntos y sacamos ocho", dijo.

Quintriqueo tiene por delante dos fechas en diciembre y una central que no puede ocupar sin conflicto. La duda es si podrá asumir en la CTA con los dos gremios más grandes en contra y la conducción nacional pidiendo su salida, o si la central entra en una crisis institucional en plena campaña.