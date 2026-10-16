Piden investigar cómo Barrelier grabó un video desde la cárcel con un terrible mensaje para la mamá de Agostina

El abogado de la mujer calificó sus afirmaciones como falsas y acudió a la Justicia. "Es un invento de un hábil constructor de mentiras", advirtieron.

"Van a saber que entregaste a tu hija": el escalofriante video de Claudio Barrelier para la mamá de Agostina Vega, la menor abusada y asesinada en Córdoba en mayo del 2026. Desde la cárcel y tras negar la tenencia de material de abuso sexual infantil, el principal sospechoso del femicidio pidió estar "frente a frente" c on la madre el menor.

En la grabación, el detenido lanzó acusaciones contra Melisa Heredia y además insistió en encontrarse con ella. Sus afirmaciones no están acreditadas judicialmente y fueron rechazadas por el representante de la mujer, quien sostuvo que esas versiones ya se investigaron y quedaron desvirtuadas.

La mamá de Agostina Vega pidió que se investigue cómo Claudio Barrelier pudo grabar un video desde la cárcel y hacerlo público. Su abogado, Carlos Nayi, presentó una denuncia penal tras la difusión del mensaje, que provocó indignación en la familia.

El video se conoció después de una declaración por videollamada en una causa por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Ese expediente es independiente del femicidio de Agostina, que tenía 14 años. Por su crimen, Barrelier sigue detenido y espera el juicio.

Tras negar los cargos, cargó contra Melisa Heredia, mamá de Agostina Vega, la adolescente víctima de un brutal femicidio en Córdoba.

La reacción de la madre y la denuncia penal

“Es una barbaridad”, fue la respuesta de Heredia, según relató Nayi en diálogo con TN. El abogado describió la impotencia y el dolor que sintió su representada al escuchar el mensaje del acusado.

El letrado cuestionó la veracidad de lo expresado por Barrelier y consideró que la difusión de esas afirmaciones vuelve a revictimizar a la familia. Por otro lado, rechazó que se presenten públicamente como revelaciones cuestiones que, según aseguró, la investigación ya descartó.

La presentación se realizó el jueves en los Tribunales 2 de Córdoba. Nayi reclamó que se esclarezcan las circunstancias en las que se concretó la comunicación desde el lugar de detención y cómo el mensaje del imputado terminó fuera del penal.

El femicidio de Agostina sacudió a Córdoba, que durante más de una semana llevó adelante exhaustivas tareas de búsqueda para dar con su paradero.

Según planteó el letrado, lo que Barrelier dice en el video es “de falsedad total”. “Es un invento de un hábil constructor de mentiras que ya la prueba ha demolido una y otra vez su versión”, agregó.

“Queremos saber de qué manera un preso detenido se expresa públicamente de esa manera cuando ya todo fue investigado y desvirtuado, victimizando una vez más a la madre y a la familia”, dijo.

Qué dijo Barrelier en la grabación

El video está dirigido a la madre de la adolescente. Barrelier afirmó que quería exponer su versión y la instó a aceptar un encuentro presencial. En uno de los pasajes, le dijo que su familia terminaría odiándola.

El acusado intentó responsabilizar a Heredia por supuestas situaciones vinculadas con su hija y aludió a una comunicación telefónica de la noche en que fueron a buscar a Agostina. Nayi calificó esas afirmaciones como acusaciones falsas y sostuvo que contradicen las pruebas reunidas.

La defensa de Barrelier, a cargo de Carlos Argüello, había solicitado un careo con Heredia. Sin embargo, no se informó que ese pedido fuera aceptado. La insistencia del detenido en la grabación tampoco equivale a una decisión judicial que disponga ese encuentro.

Las dos causas que enfrenta el detenido

Barrelier declaró desde la cárcel de Cruz del Eje y negó los hechos atribuidos en la investigación por material de abuso sexual infantil. La imputación se amplió por la presunta tenencia de cuatro imágenes halladas en los dispositivos digitales analizados.

Argüello sostuvo que Agostina no aparece en ese material y rechazó que tenga relación con el femicidio. La indagatoria del jueves se concentró en esa investigación, separada del expediente por el asesinato de la adolescente.

La causa principal ya fue elevada a juicio. Barrelier está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Otras cinco personas están imputadas por encubrimiento agravado.