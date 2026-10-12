Polémica: un exmilitar chileno llamó a invadir Vaca Muerta y generó fuerte revuelo

Tras la difusión de un polémico video de un exmilitar chileno que llamó a invadir Vaca Muerta y tomar el control de los pozos petroleros, el politólogo neuquino Mario Flores Monje pidió bajar la ansiedad sobre el tema. Además, consideró que hay que restarle entidad a lo que consideró una "opinión personal" de un oficial retirado que se pronunció a través de redes sociales.

La polémica comenzó este fin de semana. Un video de José Manuel Pizarro Ovalle, ex capitán del ejército chileno , analizaba la posibilidad de iniciar un conflicto bélico para tomar el control de los yacimientos de Vaca Muerta. Esto ocurriría en caso de que Argentina se niegue a aceptar un contrato de venta de estos recursos a un precio "irresistible" que propondría el país trasandino.

Su postura, que también incluía un efecto dominó con posibles ataques a Perú, requería, según sus palabras, no solo un mejor equipamiento para las fuerzas armadas de Chile, sino la creación de nuevas tropas para iniciar conflictos con los países vecinos. Sin embargo, desde Neuquén pidieron bajarle el tono a sus declaraciones, ya que incluso trascendió que el capitán al parecer había sido separado del Ejército chileno hace dos décadas por problemas mentales.

"Yo trataría de bajar un poco la ansiedad sobre este tema, porque en definitiva se trata de unas declaraciones de un exmilitar que hace 20 años dejó de ser militar, y para nada es la opinión oficial del Estado chileno", aclaró Flores Monje, que es hijo de un excombatiente de Malvinas.

El especialista llamó a evitar que se genere un efecto de bola de nieve o que trasciendan noticias falsas, algo que ocurre ahora con mayor velocidad a partir del desarrollo de la inteligencia artificial. "Es una opinión que para nada podría desencadenar una invasión ni mucho menos. Me parece que estamos cometiendo alguna equivocación si le damos más entidad que la que tiene", afirmó en una entrevista con Radio 7.

Hipótesis de conflicto y una estrategia anticuada

Para Flores Monje, lo más llamativo de las declaraciones de Pizarro Ovalle es que fueron pronunciadas hace dos meses y reflotaron este fin de semana, lo que generó un eco preocupante porque el ex oficial no tiene ningún tipo de vinculación con el Estado trasandino.

"Son hipótesis de conflicto y de enfrentamiento que todas las fuerzas armadas manejan. Chile las tiene y Argentina las tiene, porque son ejercicios de inteligencia de las propias fuerzas armadas para prepararse para algo. Pero de ahí a que realmente suceda es otro tema", dijo sobre la necesidad de bajarle el tono al video viral.

Además, consideró que el análisis que hace del conflicto, a través de medios mecánicos, responde a estrategias bélicas obsoletas. "Este exmilitar imagina soldados, infantería, tanques. Yo no estoy dentro de la milicia, pero Rusia y Ucrania están peleando una guerra con drones", dijo Flores Monje.

Y agregó: "Parecía que estaba describiendo la guerra de Malvinas y la guerra ya no es más eso. Por algo Estados Unidos puso el ojo en la fibra óptica que va a Añelo, en el centro de datos. Hoy la guerra son los drones, los datos, también hay infantería y va a morir gente, pero ya no como dice este hombre que habló en Facebook".

El politólogo fue contundente con su postura en relación al video de Pizarro Ovalle: "Hay que llevar calma en estas situaciones porque hoy en día con tanto viral empezamos a buscar culpables donde no los hay". Aclaró que no existe una amenaza de invasión: "Y si las hay, no va a ser por este medio. Nadie manda a tocar el timbre para avisar que va a invadir".

El video viral sobre Vaca Muerta

A través de distintos grupos de Facebook, este fin de semana se viralizaron las declaraciones del ex militar chileno José Manuel Pizarro Ovalle. En casi tres minutos, describe un conflicto con la Argentina que "se va a iniciar con una bofetada, con una acción militar que quizás no va a ser tan violenta pero va a ser muy rápida" y que derivará en el control de los pozos petroleros de Vaca Muerta.

"Chile no tiene otra opción más que prepararse militarmente en los próximos 90 días para ir a una serie de conflictos bélicos en el norte con Perú como un efecto dominó de la penetración de las fuerzas terrestres chilenas en Vaca Muerta para garantizar la existencia de la república", aseguró el hombre en otro pasaje del video.

A su vez, agregó que "Chile se va a ver forzado a reaccionar militarmente producto de la decisión, que espero que no sea así, pero si la Argentina se niega a vendernos petróleo después de que reciba ofertas que van a ser irresistible" y que "después de conquistar Vaca Muerta, que no va a ser difícil, debe sostenerse. No es cuestión de un fin de semana, no va a devolverlos después de 90 días".

El exoficial admitió que no tiene los suministros, el combustible o la capacidad logística y de personal para asumir ese desafío, por lo que usó sus declaraciones como un llamado a fortalecer las fuerzas armadas de su país. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó todo tipo de reacciones, desde muestras de apoyo hasta insultos y burlas.