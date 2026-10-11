Viandas calientes y un pasaje de regreso a sus provincias: la situación de los varados de Vaca Muerta

La UOCRA salió a repartir viandas a los que quedaron en el limbo y que vendieron todo por un trabajo petrolero. "Algunos quieren irse", dijeron.

Una actividad solidaria, pero con un mensaje a los varados en las ciudades que esperan por un trabajo y buscan regresar.

La lluvia todavía mojaba el asfalto cuando las bandejas de comida empezaron a pasar de mano en mano desde el baúl de un auto. Integrantes de la UOCRA seccional Centenario recorrieron distintos puntos de Centenario para repartir viandas calientes entre personas que llegaron a la región con la promesa de un puesto en Vaca Muerta y que, al no conseguirlo, terminaron en situación de calle.

La escena se repitió en plazas, en estaciones de servicio y a la vera del canal grande, donde uno de los asistidos recibió su ración desde el interior de la estructura de hormigón en la que pasa las noches, rodeado de bolsas, botellas y restos de basura. Del otro lado de la calle de tierra anegada, los comercios del barrio ya tenían las persianas bajas.

El contraste con la imagen que proyecta la cuenca difícilmente podría ser más marcado porque, como ya se viene anunciando desde el gobierno provincial, no sobra el trabajo en Vaca Muerta y estas son las consecuencias. Asoma la otra cara del fenómeno: la de quienes apostaron todo a un viaje y se encontraron con una puerta cerrada.

La gente llega a Centenario y deambula con la ilusión de conseguir trabajo en el petróleo, pero eso no es fácil.

Desde el gremio describieron un cuadro que se agravó en las últimas semanas. "Mucha gente quedó varada por el compromiso de trabajo. Mucha gente vino con una esperanza y vendió lo poco que tenía", señalaron.

Una espera en Centenario que se volvió encierro: sin plata para volver

Ese compromiso, según explicaron, nunca se concretó, y quienes llegaron confiando en él quedaron sin ingresos y sin un lugar adonde ir. La falta de recursos no se limita a la comida o el techo: varios ni siquiera tienen un teléfono celular para comunicarse con sus familias, lo que profundiza el aislamiento y vuelve más difícil cualquier pedido de ayuda. "Es una situación muy dura", resumieron.

El relevamiento del sindicato ubica a estas personas en las plazas de la ciudad, en el canal grande y en sectores del balneario municipal, donde algunos se instalaron de manera precaria. "Es gente que vino con una ilusión y hoy no puede volver. No tienen para volver", explicaron.

Repartieron viandas calientes a las personas que llegan a Centenario con la ilusión de trabajo en Vaca Muerta.

Las noches en la Confluencia todavía son frías y la lluvia dejó a muchos sin un sitio seco donde refugiarse. Por eso, la recorrida priorizó los puntos donde el gremio ya tenía identificada la presencia de personas durmiendo a la intemperie.

No hay por ahora una cifra oficial sobre cuántas personas se encuentran en esta situación en Centenario.

De Vaca Muerta al pasaje de regreso a sus provincias

Para muchos, volver a casa aparece como la única salida, pero también como la más difícil de alcanzar: el dinero con el que llegaron ya se agotó. Frente a ese escenario, UOCRA comenzó a gestionar con empresas del sector la posibilidad de costear el viaje de quienes así lo solicitan.

"Algunos plantearon querer volver y estamos hablando con algunas empresas para que puedan regresar a su lugar de origen", indicaron desde el gremio, aunque admitieron que la capacidad de respuesta de la organización tiene límites.