¿Caben los camiones bitrenes en las rotondas de Vaca Muerta? Lo que muestra la medición

Con más de 30 metros de largo, el bitrén mayor necesita casi todo el anillo para girar en las rotondas de la Ruta 51. En Añelo, el panorama es otro.

Las rotondas de la ruta 51 tienen menos diámetro que las de Añelo y Cutral Co.

Son más largos que cualquier camión que hoy circula por las rutas petroleras , cargan hasta el triple de toneladas y pronto empezarán a moverse por Vaca Muerta . Los camiones bitrenes llegan a Neuquén con una prueba piloto de seis meses. No solo se evaluará qué equipo conviene a las empresas, sino algo más básico: si las rutas provinciales, con sus curvas y rotondas, están preparadas para recibirlos.

Un bitrén es una unidad tractora que arrastra dos semirremolques articulados entre sí. Para la prueba se evaluarán dos configuraciones. Una mide 22,40 metros de largo y puede transportar hasta 60 toneladas. La otra mide 30,25 metros y puede llevar hasta 75. Un camión convencional carga habitualmente entre 25 y 28 toneladas.

El pedido llegó desde la industria. Según explicaron fuentes de Vialidad Provincial consultadas por LM Neuquén , la Cámara Empresarial Industria y Afines del Neuquén (CEIPA) solicitó autorización para circular por la Ruta Provincial 17 y un tramo de la Ruta 7, entre Plaza Huincul y Añelo.

Lo hizo junto con las empresas subcontratistas dedicadas al transporte. "Ese es el primer corredor que han solicitado. Por ahora no se ha autorizado ninguna otra ruta", precisaron.

Rutas de Vaca Muerta: bitrenes para llevar arena

El punto de partida es una cantera ubicada cerca de Cutral Co, sobre la Ruta 22, de donde se extrae arena para fractura. Desde allí, la carga se trasladará hacia la zona de Sierra Barrosa, en las inmediaciones de Plaza Huincul, y luego hacia el norte, en dirección a Añelo.

El presidente de Vialidad, José Dutsch, había adelantado a LU5 que el recorrido continuará por la conexión con la Ruta 7 hasta los depósitos de arena cercanos a Santo Domingo.

El tránsito de camiones en el ingreso a Añelo.

La prueba deja afuera, al menos por ahora, otros corredores del tránsito petrolero. Uno de ellos es la Ruta 51, una de las llamadas rutas del petróleo junto con la 67, donde las fuentes de Vialidad fueron claras: "No estaría habilitada por ahora la circulación ahí".

Qué se va a medir con los bitrenes

La prueba tiene dos aspectos a tener en cuenta. Del lado de las empresas, la idea es definir qué configuración rinde más dentro de los yacimientos. Después tendrán que invertir en tractores y semirremolques, y hay distintas tecnologías y fabricantes en juego. "Una vez que sepan cuál es el equipo más apropiado, se irán reequipando", explicaron desde Vialidad.

Del lado del Estado, el objetivo está en la infraestructura vial. "La idea es que esta prueba sirva para que tanto ellos como nosotros podamos analizar todo y ver qué restricciones pueden llegar a tener, o en qué lugares particulares la geometría los puede complicar", señalaron las fuentes.

Las eventuales modificaciones viales dependerán de las configuraciones finales que elijan las transportistas y de los corredores que soliciten a futuro.

En Vialidad no ven mayores problemas con el equipo más corto. "Si deciden por el de 22 metros, prácticamente no hay ningún problema", explicaron.

Para graficarlo, lo compararon con un camión con acoplado común, como los que se ven a diario en las rutas, que mide unos 18,5 metros. El interrogante, entonces, está en el bitrén de 30,25 metros.

El problema de las rotondas

En una rotonda, el largo no es el único dato que importa. Cuando un vehículo articulado gira, los semirremolques no siguen la misma huella que la cabina, sino que "cortan" hacia el interior de la curva. Cuanto más largo es el conjunto, más espacio necesita para completar la maniobra sin pisar el cordón central ni invadir el carril contrario.

LM Neuquén realizó una medición aproximada en Google Earth de tres rotondas de las rutas petroleras, y las diferencias son marcadas.

La del cruce de las rutas 7 y 17, en el bypass de Añelo, es la más amplia. Tiene una isleta central de unos 90 metros de diámetro y un anillo de circulación de aproximadamente 15 metros de ancho. Según un cálculo geométrico aproximado, allí incluso el bitrén de 30,25 metros podría girar ocupando un solo carril. Es, además, la rotonda que forma parte del corredor de la prueba piloto.

Qué pasa con las otras rotondas "chicas"

El panorama cambia sobre la Ruta 51, en la traza de 27,5 kilómetros que une las rutas 7 y 8. En el cruce con la Ruta 8, la isleta mide entre 40 y 41 metros y el anillo, entre 7 y 8 metros, con sectores más angostos. En otra rotonda de la misma traza, la isleta ronda los 42 metros y el anillo, entre 8 y 9.

Con esas dimensiones, el bitrén de 22,40 metros giraría sin mayores dificultades. El de 30,25 metros, en cambio, necesitaría prácticamente todo el ancho del anillo, sin margen para que otro vehículo circule a su lado.

En los tramos más estrechos, sus ruedas traseras podrían terminar sobre el cordón de la isleta, que no tiene un sector montable para camiones. A eso se suma que las rotondas de la 51 tienen sendas peatonales en sus accesos, y que los radios de entrada y salida suelen ser más cerrados que el propio anillo.

Rutas provinciales, decisión provincial

El tema llega a Neuquén después de que Nación liberara en 2025 la circulación de bitrenes en las rutas nacionales. La norma nacional reconoce unidades de 22,40, 25,50 y 30,25 metros, con un peso máximo de 75 toneladas.

Solo exige permiso previo en dos casos: un listado de curvas de radio reducido, en su mayoría en rutas de montaña del norte del país, y los puentes que no soportan ese peso. Además, fija una velocidad máxima de 80 km/h, GPS obligatorio y una distancia mínima de 100 metros entre bitrenes.

Pero la 17, la 7, la 51 y la 67 son rutas provinciales, y la decisión sobre ellas es de Neuquén. Por eso la Provincia optó por un ensayo controlado antes de abrir el juego.

Peso, pavimento y control

La otra discusión es el pavimento. Los bitrenes reparten la carga en más ejes, por lo que transportan más sin superar el peso permitido por eje. El desafío, entonces, es que ese límite se cumpla.

Dutsch reconoció que los controles detectan habitualmente camiones con sobrepeso, lo que acelera el deterioro de las rutas. También señaló que el tránsito en la Ruta 7 se cuadruplicó.

En ese marco, la Provincia prevé instalar sistemas de pesaje dinámico en dos puntos. Uno estará sobre la Ruta 7, a la altura de la Picada 19. El otro, sobre la Ruta 17, a unos dos kilómetros de Añelo, en pleno corredor de la prueba.

Durante seis meses, la ruta será el laboratorio. Lo que pase en cada giro definirá si los bitrenes llegan para quedarse en Vaca Muerta, y qué tendrá que cambiar en rutas como la 51 para que eso ocurra.