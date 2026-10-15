"Van a saber que entregaste a tu hija": el escalofriante video de Barrelier desde la cárcel para la mamá de Agostina

Desde la cárcel y tras negar la tenencia de material de abuso sexual infantil, el principal sospechoso del femicidio pidió estar "frente a frente" con la madre el menor.

Tras negar los cargos, cargó contra Melisa Heredia, mamá de Agostina Vega, la adolescente víctima de un brutal femicidio en Córdoba.

Claudio Barrelier, el principal sospechoso del abuso y femicidio de Agostina Vega , declaró este jueves de manera virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, en la causa en la que está acusado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Tras negar los cargos, el imputado cargó contra Melisa Heredia, mamá de Agostina Vega, la adolescente víctima de un brutal femicidio en el mes de mayo en Córdoba.

Desde la cárcel, Barrelier pidió estar "frente a frente" con la mujer "para que, de una vez por todas se sepa la verdad". El video al que accedió El DoceTV, lo muestra al principal acusado por el femicidio haciendo un contundente descargo.

"Necesito tenerte de frente para que se sepa la verdad, para que se sepa", sumó. "Tu familia te va terminar odiando, van a saber que vos entregaste a tu hija", sentenció.

En otro pasaje de su entrevista, el acusado dijo que Melisa había participado en supuestas situaciones de explotación sexual de la adolescente, y que Agostina habría hablado con compañeras del colegio sobre presuntas grabaciones de contenido sexual realizadas por su madre.

"Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías pornografía con tu celular y todo lo veía tu hija. Sus compañeras se reían", sostuvo Barrelier.

Al finalizar, responsabilizó a la mujer por una supuesta llamada telefónica relacionada con ese episodio. "Para que lo cuentes de una vez por todas, que las personas que mandaron ese auto esa noche, a que la busquen en mi casa, fuiste vos, vos hiciste ese llamado por teléfono", afirmó.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza con nuevos testimonios y evidencia incorporada al expediente.

"Es un insulto a Agostina y a la familia"

El abogado de Melisa Heredia, Carlos Nayi, expresó su indignación ante el mensaje del femicida: "Es un psicópata. Todo lo que manifestó ya lo dijo antes y la prueba terminó destrozando esta coartada perversa, es un insulto a Agostina y a la familia que convive con un dolor", remarcó.

Por su parte la abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, coincidió en los dichos de su colega: "Revictimiza una y otra vez, genera más dolor". "Eso nos habla de quién es Claudio Barrelier, un psicópata que hace por lo menos 15 años que viene abusando", concluyó.

La reconstrucción de los mensajes entre el femicida y Agostina

La nueva investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, conducida por Juan Ávila Echenique, y surgió a partir de las pericias realizadas sobre teléfonos celulares y la computadora de Barrelier a partir de información brindada por su pareja, Marianela Palmero.

En la reconstrucción de los hechos, los investigadores aseguran que el 22 de abril, Agostina había publicado una fotografía junto a Barrelier en Instagram, y en ese mensaje le agradecía la confianza y le expresaba que lo quería "como a un papá".

Según descubrieron en uno de los celulares, Barrelier hizo una captura de esa publicación y desde allí, comenzó a escribirle por privado.

En el avance de la investigación del caso Agostina Vega, la querella pidió detener a la madre y la hermana de Claudia Barrelier.

El primer mensaje registrado entre la víctima y Barrelier data del 8 de mayo. Fue él quien la contactó por redes sociales pero la adolescente no respondió. Una semana después, el acusado volvió a escribirle y finalmente el 16 de mayo, lo hizo nuevamente, aunque esta vez ella sí reaccionó y permitió el contacto.

En paralelo con esas comunicaciones, Claudio Barrelier comenzó a realizar búsquedas de contenido pornográfico relacionado con relaciones entre padrastros e hijas y entre adultos y menores. Las búsquedas superaron las 300 ocasiones y continuaron hasta el ataque contra Agostina.

Uno de los hallazgos claves fue una foto de Agostina maniatada en una cama y analizan las circunstancias en las que fue tomada.