Juicio por estatización de YPF: la jueza que condenó a la Argentina cerró el caso y dejó sin efecto su propio fallo

Preska acató la decisión de la Cámara de Apelaciones. La disputa sigue pendiente ante la Corte Suprema de EE.UU. por el recurso de los demandantes.

Loretta Preska formalizó el cierre del juicio por YPF en primera instancia, tras la revocación de la condena contra la Argentina (Foto: La Nación)

La jueza federal Loretta Preska cerró formalmente el juicio por la estatización de YPF en su tribunal de Nueva York, y dejó sin efecto la sentencia de 2023 que obligaba a la Argentina a pagar USD 16.100 millones . La resolución cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones, que revirtió aquella condena en marzo.

El trámite era esperado por la defensa argentina desde la revocación del fallo. La Procuración del Tesoro mantiene su estrategia frente al recurso con el que los demandantes intentan recuperar la indemnización reconocida en primera instancia.

Los demandantes, financiados por Burford Capital , pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise la decisión favorable al país. El máximo tribunal todavía debe resolver si acepta intervenir, un paso previo a cualquier discusión sobre el fondo del reclamo.

El fallo que cambió el rumbo del juicio

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena el 27 de marzo. Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de la Argentina, mientras que José Cabranes firmó una disidencia.

La Cámara revocó la condena de USD 16.100 millones contra la Argentina y confirmó la decisión que eximía de responsabilidad a YPF (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

La mayoría concluyó que los reclamos de indemnización por incumplimiento contractual no podían prosperar bajo el derecho argentino. Entre sus fundamentos, examinó las normas sobre expropiaciones y el alcance de las obligaciones previstas en el estatuto de la petrolera.

Por otro lado, dijo que esas reglas societarias no creaban, por sí solas, un contrato bilateral entre accionistas que habilitara los daños reclamados. La Cámara confirmó, además, la decisión que eximía de responsabilidad a YPF.

La revocación dejó sin efecto la orden de entregar acciones de la empresa para satisfacer la condena. Después, el 2 de junio, el tribunal rechazó el pedido de revisión ante el pleno de sus integrantes, conocido como en banc.

Qué pidió Burford y qué debe decidir la Corte

Los demandantes presentaron su recurso de certiorari el 30 de septiembre. El expediente quedó registrado el 2 de octubre con el número 26-442. Esa presentación busca que la Corte Suprema examine la sentencia del Segundo Circuito y permita restablecer la condena.

En el escrito cuestionaron el tratamiento del derecho argentino y dijeron que la decisión perjudica la protección de inversores que compraron títulos en el mercado estadounidense. Además objetaron la deferencia otorgada a los argumentos jurídicos del Estado.

La revisión es discrecional. Los jueces pueden rechazar el pedido sin volver a discutir los argumentos del litigio. Si lo aceptan, se abrirá una nueva instancia para analizar las cuestiones admitidas, sin que esa aceptación implique darles la razón a los demandantes.

Christopher Bogart dirige Burford Capital, que financia a los demandantes que buscan que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el fallo por YPF (Foto: Burford Capital)

El registro judicial fija el 2 de noviembre como plazo para la respuesta de la parte argentina. Ese vencimiento corresponde a la presentación de sus argumentos y no establece una fecha para que la Corte decida si toma el caso.

La expropiación de 2012 y el reclamo ante el CIADI

El conflicto se originó en la expropiación del 51% de YPF en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las sociedades Petersen y los fondos Eton Park reclamaron porque el Estado tomó el control sin realizar la oferta de compra a los accionistas minoritarios que, según su interpretación, exigía el estatuto de YPF.

Los demandantes también impulsaron otra vía. El CIADI, organismo del Grupo Banco Mundial, registró el 15 de septiembre un arbitraje de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora contra la Argentina, bajo el tratado bilateral de inversiones entre España y la Argentina.