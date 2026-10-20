Islas Malvinas: la TV chilena reveló que tiraron placas de soldados argentinos en el cementerio de Darwin

El impactante video muestra diversos recuerdos y homenajes que dejan quienes viajan hasta allí. Los isleños los califican de "provocación".

El informe mostró placas de homenaje descartadas junto al Cementerio de Darwin en Malvinas.

Un informe de la TV de Chile desató gran indignación y polémica. Allí mostraron una impactante imagen de lo que ocurre en el Cementerio de Darwin , donde se encuentran los 249 caídos en la guerra de Malvinas .

Las placas homenaje y objetos que dejan los familiares de los soldados fueron retiradas porque se consideran una "provocación".

Las imágenes muestran diversas placas tiradas en pastizales , una de las que se logra ver es una colocada por una radio de Comodoro Rivadavia con la leyenda: "El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. 'Malvinas nos une' - Abril 2026".

"Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland", señala el periodista Samuel Rojas, del Canal Teletrece de Chile.

Durante el informe, el periodista recorre con su cámara detrás de la Cruz Mayor donde aparecen las placas tiradas, que fueron colocadas como tributos conmemorativos.

También objetos dejados por familiares como ofrendas, fueron arrojadas fuera del perímetro, acumulándose en una suerte de basural improvisado.

"Isleños piden que Milei 'los deje tranquilos'"

Esta situación se da en un momento de escalada tensión entre Argentina y Reino Unido, mientras el presidente Milei reclama por la soberanía del archipiélago.

"Isleños piden que Milei 'los deje tranquilos'", señalaba el graph del informe. Darwin es un destino recurrente de familiares y veteranos, que desde hace unos 20 años viajan a visitar a los caídos y los escenarios de la guerra de 1982.

Un veterano británico entrevistado durante la producción televisiva sostuvo: "Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros".

Las declaraciones de los pobladores locales coincidieron con los debates por el proyecto de conexión marítima entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las islas.

Los isleños reclaman nuevas restricciones al ingreso de argentinos

Estas declaraciones se dan luego de que los isleños pidan nuevas restricciones para los argentinos que lleguen a las Islas, tras denunciar una serie de episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.

Según publicó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas y llevaron a algunos residentes a pedir que se impida directamente la llegada de argentinos al archipiélago.

Ante esos reclamos, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, admitió que las autoridades están estudiando qué medidas podrían tomar, aunque señaló que por el momento existen limitaciones legales.

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, afirmó Goss. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.

La tensión entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas

Las declaraciones de Goss se producen en medio de una nueva escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean a las islas.

A comienzos de septiembre, el gobierno de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en la zona y presentó denuncias contra firmas involucradas en el proyecto de explotación conocido como Sea Lion.