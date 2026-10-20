La familia de la víctima exige justicia, mientras la presunta autora del ataque se encuentra detenida. Qué se sabe del escalofriante crimen.

Mató a una mujer en una iglesia evangélica y confesó que lo hizo por una "lucha espiritual".

Una extraña muerte es investigada por la Justicia por estas horas, tras conocerse que una mujer fue encontrada sin vida en una iglesia evangélica en construcción en Concepción del Uruguay, Entre Ríos .

El episodio ocurrió el viernes pasado y la víctima fue identificada como Mariana Almeida , de 57 años. La víctima era vecina del barrio Unión y, según la información policial, el caso salió a la luz cuando dos personas llegaron al lugar y advirtieron la presencia de una persona fallecida dentro del edificio.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que Almeida se encontraba como cuidadora del lugar , donde habían materiales y herramientas para la obra, cuando ocurrió su brutal asesinato.

Una mujer de 56 años, relató que había concurrido junto a otra para cumplir con los turnos de permanencia en la iglesia. Según su declaración, ingresaron al no obtener respuesta y allí se toparon con la escalofriante escena del cuerpo de la mujer sin vida.

La impactante revelación del crimen

La mujer relató que su acompañante le habría reconocido que golpeó a la víctima con un palo, y mencionó un supuesto conflicto que describió como una "lucha espiritual". Ante esta declaración, fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

El jefe de la Departamental Uruguay, Esteban Allegrini, explicó que las primeras averiguaciones apuntaban a una discusión entre las mujeres que habría derivado en una agresión física.

Aunque el funcionario dijo que su muerte habría ocurrido "aparentemente con golpes", aclaró que todavía debían realizarse las pericias para establecer la mecánica del homicidio.

La versión de una "lucha espiritual" es materia de investigación y no constituye una explicación judicialmente comprobada del crimen. Por el momento, los investigadores avanzan con la recolección de pruebas y declaraciones.

Por el momento, la Justicia deberá determinar qué ocurrió dentro del templo, si existió una discusión previa y cuál fue el elemento utilizado en la agresión.

"A mi mamá la mataron"

En redes sociales la hija de Almeida publicó un mensaje en el que expresó su dolor mientras reclamó justicia y cuestionó las versiones que circularon sobre lo ocurrido durante el ataque.

"A mi mamá la mataron, no andaba en cosas raras", escribió la joven, que recordó a su madre como una "mujer impecable con valores inquebrantables".

También reveló que la familia se enteró del crimen a través de las redes sociales, antes de recibir una comunicación directa sobre el fallecimiento.

"Qué injusto es habernos enterado por una noticia de Instagram y chequear que mamá no había vuelto a casa", manifestó.

Investigan si la nena que encontraron ahorcada fue víctima de un ritual umbanda

Continúa la investigación y la conmoción por la muerte de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años que fue encontrada ahorcada en el baño de su casa en Berazategui. Aunque en un primer momento se investigó como un suicidio, la causa dio un giro y toda su familia fue detenida tras los resultados preliminares de la autopsia.

Investigan si la nena que encontraron ahorcada fue víctima de un ritual umbanda: los escalofriantes detalles.

El episodio ocurrió el jueves pasado alrededor de las dos de la mañana en una vivienda de la calle 19 al 1500. Fue Mónica, su abuela materna, quien llamó a Emergencias y cuando llegó el personal del Comando de Patrullas al lugar, encontró a la niña en posición fetal sobre el piso.