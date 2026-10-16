Devastadora crecida de los ríos en el Litoral: un hombre murió intentando salvar sus animales y el agua sigue avanzando

El Niño está causando gran impacto en varias zonas del país, con graves inundaciones que ya dejaron cientos de evacuados. El río Uruguay llegó a los 8,81 metros.

Las crecidas del Paraná y el Uruguay dejaron cientos de evacuados y un muerto.

El fenómeno de El Niño ya ha comenzado a tener impactos devastadores en distintas partes del mundo, y en Argentina las intensas y extraordinarias lluvias ya golpean a distintas zonas, generando crecidas de ríos, inundaciones y graves perdidas. La litoral argentino está siendo afectados e las últimas horas con el avance del agua y ya hay lamentablemente, una víctima fatal.

Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay golpean a Misiones, Corrientes y Entre Ríos con evacuaciones, restricciones al tránsito y campos amenazados por el agua. Unas 200 mil cabezas de ganado están en riesgo en el Litoral, donde los productores buscan terrenos secos para trasladarlas.

La emergencia se desarrolla en medio del crecimiento del fenómeno de El Niño, al que el Servicio Meteorológico Nacional calificó como fuerte y según advirtieron lo peor aún no llegó, ya que se espera su momento más intenso en el mes de diciembre.

En su informe de octubre, el organismo anticipó que la fase cálida continuará en el último trimestre del año y podría intensificarse.

Misiones registra una mejora parcial, pero mantiene restricciones

En Misiones, varias familias comenzaron a regresar a sus viviendas para limpiar y reparar los daños. El último relevamiento del jueves registraba 19 personas evacuadas en Puerto Rico, Puerto Iguazú y Santa Ana, alojadas en casas de familiares.

Este viernes se mantuvo el tránsito controlado sobre los puentes Paranay y Piray Guazú de la Ruta Nacional N° 12. La habilitación comprende vehículos de hasta 20 toneladas y servicios de pasajeros. El paso de camiones más pesados sigue sujeto a las inspecciones técnicas.

La Ruta Provincial 103 hacia Puerto Santa Ana continúa cortada y siguen suspendidos varios pasos fronterizos fluviales. Aunque el Paraná comenzó a bajar en algunos puertos, en Eldorado y Santa Ana todavía se registraban ascensos.

En la Triple Frontera, Itaipú estimó que el río alcanzó el pico de este episodio y podría descender gradualmente. La previsión depende de nuevas lluvias. Del lado paraguayo, más de 600 personas fueron trasladadas a lugares seguros en Ciudad del Este.

El río Uruguay llegó a los 8,81 metros

En Paso de los Libres, el río Uruguay llegó a los 8,81 metros, por encima de la marca de evacuación fijada en 8,50. Hubo traslados preventivos al centro de asistencia dispuesto en el Regimiento de Infantería de Monte 5.

En Monte Caseros, el río alcanzó los 7,10 metros y obligó a interrumpir la circulación en algunas calles. También se cancelaron actividades turísticas, se restringió la navegación comercial y se suspendió el transporte fluvial hacia Bella Unión, en Uruguay.

Las complicaciones se extienden a las zonas ganaderas, donde el agua obliga a retirar animales y reorganizar los rodeos. La preocupación incluye tanto las lluvias locales como el volumen que continúa bajando desde las cuencas ubicadas más al norte.

Entre Ríos busca dónde alojar al ganado amenazado

En Entre Ríos, los productores intentan anticiparse a la llegada de la crecida. Raúl Sobredo, ganadero de Gualeguaychú, explicó el jueves que sus campos todavía no estaban cubiertos, pero estimó que el agua podría alcanzarlos dentro de diez a quince días.

Unas 200 mil cabezas de ganado están en riesgo por las inundaciones en el Litoral (Foto: Captura TN)

El productor aclaró que esa proyección se basa en su experiencia y en la evolución de los ríos. Parte de la hacienda ya debió trasladarse por la crecida del Uruguay de fines de julio. Ahora buscan corrales, campos alquilados y pistas de remates para alojar a los animales.

La falta de lugares disponibles y las dificultades para conseguir alimento empujan a algunos ganaderos a vender anticipadamente. Sobredo pidió asistencia para quienes deben sacar la hacienda de las áreas inundables y luego afrontar el regreso a sus establecimientos.

Murió intentando salvar sus animales

El avance del agua también dejó una víctima fatal en el norte de Santa Fe. Jorge Eliezer Hardy, de 70 años, murió ahogado el jueves en Villa Ocampo mientras intentaba salvar a sus animales. Los arreaba para poder llevarlos a los sectores más altos.

De acuerdo a lo que se pudo constatar, el hombre falleció ahogado cuando realizaba su labor en la zona baja de ese distrito, donde los campos inundados por el desborde del río Paraná obligan a retirar la hacienda, especialmente vacuna y caballar.

Un llamado al 911 ingresó a las 12.40 cuando se reportó que Hardy se había ahogado en la zona de “El Víbora”, un área de bañados ubicada a 15 kilómetros hacia el este del ejido urbano de Villa Ocampo. Según testigos, en momentos en que arriaban animales, al intentar reorientar a un animal en el agua, el hombre desapareció de la superficie, siendo posteriormente rescatado sin vida por sus pares. Medios zonales reflejaron la situación.

De inmediato se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se constató que el deceso se produjo por asfixia por inmersión sin violencia.