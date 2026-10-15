Un patrullero mató un nene de dos años en una persecución policial: "Iba a 100 km/h y sin sirenas"

El móvil perseguía a dos motochorros cuando ocurrió el fatal hecho. Las graves acusaciones contra los policías.

El nene de dos años murió tras el choque entre un patrullero y el auto en el que viajaba.

Un nene de dos años murió luego de que un patrullero que participaba de una persecución policial, chocara contra el auto en el que viajaba. El episodio provocó conmoción entre los vecinos.

El hecho se produjo en inmediaciones de las calles Copihue y Bustos, en Lomas de Zamora, en el marco de un operativo donde estaban persiguiendo a dos motochorros. Tras el fatal episodio, la familia del menor comenzó a reclamar justicia y la investigación avanzó para determinar cómo se desencadenó el choque.

El pequeño fue identificado como Julián Emiliano Benítez . De acuerdo con las autoridades locales, el móvil policial chocó contra el Dodge 1500 en el que viajaba el chico junto a su papá, Julio Benítez. Tras el impacto, el menor fue retirado del vehículo y trasladado a una sala de primeros auxilios del barrio Santa Marta, pero murió pese a la asistencia recibida.

El conductor del móvil policial quedó detenido, mientras que vecinos que presenciaron la secuencia aseguraron que el patrullero circulaba a gran velocidad y sin sirenas encendidas.

“Venía a 100 kilómetros por hora y sin sirenas”

La tía de Julián fue una de las voces que cuestionó el accionar policial, y aseguró que los vecinos coincidieron en describir la forma en que circulaba el patrullero.

“Todos los vecinos dijeron que el patrullero venía a 100 kilómetros por hora y sin sirenas. Iba a pasar esto en cualquier momento”, sostuvo en diálogo con el portal Diario Conurbano, al referirse a la persecución que realizaban los efectivos detrás de dos sospechosos que se movilizaban en moto.

Los dos motochorros lograron escapar después del impacto y son intensamente buscados por la Policía.

Los relatos de quienes estaban en la zona apuntan contra la velocidad a la que avanzaba el patrullero y la falta de señales sonoras de advertencia durante la persecución. Para la familia de la víctima, esas circunstancias son determinantes para entender cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del nene.

“Al nene lo mató la policía”

Según denunciaron los testigos, los dos policías que viajaban en el patrullero intentaron retirarse del lugar, pero los vecinos los retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

“Para nosotros está claro que al nene lo mató la Policía”, expresó la tía del pequeño, quien reclamó que se investigue la responsabilidad de los uniformados en el fatal desenlace.

Por su parte, Juliana, la mamá del pequeño, manifestó su desesperación por lo ocurrido y por la situación en la que quedó su familia tras la tragedia. “Mi esposo Julio salió a vender cobre para comer. Me arruinaron la vida”, lamentó.

En el marco de la investigación, el conductor del patrullero quedó detenido e imputado por los delitos de homicidio culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se espera que el efectivo sea indagado en las próximas horas por el fiscal Patricio Pérsico, a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora, para dar su versión de lo ocurrido.