Un nene de 4 años murió tras el feroz ataque de un pitbull mientras estaba sólo en la casa

El menor estaba a cargo de su madrina y un llamado al 911 alertó lo ocurrido. La mujer habría salido de su casa cuando se dio el ataque. Quedó detenida.

El menor murió al ser atacado por el pitbull de su madrina.

Un nene de 4 años murió al ser atacado por un pitbull en una vivienda de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno . El brutal episodio ocurrió cuando el menor se encontraba al cuidado de su madrina, quien se había retirado de la casa y lo habría dejado solo.

Luego de la tragedia, la Justicia dispuso la aprehensión de la mujer, Yohana de 31 años, por el delito de homicidio culposo. Según medios locales, el menor identificado como Homero , había ido a pasar unos días a la casa de su madrina y el feroz ataque ocurrió cuando ella se ausentó unos minutos para buscar a su hija en patín.

Un llamado al 911 alertó sobre lo ocurrido. Los agentes del Comando de Patrullas fueron a hasta la casa del barrio La Providencia, donde encontraron a la madrina en estado de shock , quien reveló que se había ausentado unos minutos y encontró al animal atacando a Homero.

El personal médico que llegó al domicilio constató su fallecimiento. De acuerdo a Primer Plano Online, Yohana encontró al perro encima del nene ensangrentado y todavía mordiéndolo en distintas partes del cuerpo.

La madrina fue imputada y se investiga como ocurrió el ataque

"Cuando lograron sacarlo el nene ya estaba fallecido", precisaron voceros de la investigación consultados por el medio bonaerense. Al mismo tiempo, trascendió que el pitbull habría entrado por un ventiluz y allí se produjo el ataque.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la madrina bajo la imputación de homicidio culposo. La mujer deberá comparecer ante la Fiscalía, que determinará cómo continúa su situación procesal.

Además, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, mientras que el perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal.

Emma fue trasladada de urgencia al hospital pero no lograron salvarla.

"Lo estaban comiendo": el desgarrador relato de la madre del nene que murió atacado por un pitbull

En el mes de agosto, se conoció la muerte de un nene de 3 años tras ser atacado salvajemente por un pitbull. Según informó la policía, presentaba múltiples lesiones en su rostro y cuello. Y su madre brindó un devastador testimonio sobre lo que sucedió ese día.

Pese a la atención médica que recibió en un centro de salud, Salvador falleció poco después de ingresar de urgencia. El ataque ocurrió en un terreno baldío donde existía una construcción precaria. En ese lugar, residían dos personas que se encuentran prófugas.

El brutal episodio ocurrió en el barrio Suárez de la ciudad de Córdoba. Salvador, que tenía tan solo 3 años, había salido de su casa durante unos segundos cuando fue atacado por el pitbull que se encontraba atado. Lamentablemente, falleció producto de la brutal agresión.

"Prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por Salvi", dijo su mamá Claudia sobre lo que ocurrió minutos antes del ataque. El padre respondió que el niño había ido "para la vuelta" y fue ahí cuando vivió el brutal escenario.

"Me fijo y no estaba. Cuando lo vi ya los perros me lo estaban comiendo", relató en diálogo con ElDoce TV.