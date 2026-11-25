La Policía detuvo a dos hombres cuando bajaban las cajas de un auto. Entre los animales había gallinas de Guinea atadas con cinta plástica.

La fiscalía investiga si los 36 animales iban a ser sacrificados en un ritual. (Foto: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad)

La Policía rescató a 36 animales que dos hombres descargaban de un auto frente a una casa. La fiscalía investiga si pensaban sacrificarlos durante un ritual.

Una denuncia había señalado una vivienda en la esquina de Virrey Liniers y Carlos Calvo, en el barrio porteño de Boedo, como el lugar donde se haría un ritual umbanda.

El fiscal Blas Matías Michienzi, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, le pidió a la División Delitos Ambientales que vigilara la casa.

Cuando un Volkswagen Gol Trend blanco se detuvo frente a la vivienda, los policías vieron salir a un hombre que se acercó a recibir al conductor. Apenas los dos empezaron a bajar las cajas, los agentes intervinieron y los detuvieron por orden del fiscal.

Las cajas eran tan chicas que las aves y la tortuga que viajaban adentro no podían moverse. Los dos quedaron imputados por maltrato animal.

Uno de los imputados tiene domicilio en Avellaneda y el otro en Martín Coronado, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Qué encontraron los policías cuando abrieron las cajas

Al revisar el auto y las cajas, los agentes contaron 17 gallinas, dos gallos, siete palomas, seis codornices y un pato criollo. Según precisaron, las dos gallinas de Guinea que completaban el grupo de aves estaban atadas con cinta plástica. Entre los animales que los dos hombres llevaban en el auto había un solo reptil, una tortuga campanita.

En las fotos del operativo que difundió la Policía, varias gallinas blancas aparecen apretadas unas contra otras en una misma caja de cartón. A una de ellas le faltaban plumas en el lomo.

Los veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño examinaron a los animales y constataron "cuadros generalizados de deterioro físico, malnutrición y maltrato", informó la fiscalía el martes 24 de noviembre.

La tortuga y las 35 aves quedaron al cuidado de Alerta Galgo. (Foto: Policía de la Ciudad)

Michienzi dispuso que las 35 aves y la tortuga recibieran atención veterinaria en la sede de Alerta Galgo. La organización quedó a cargo de su cuidado y recuperación. El fiscal también ordenó secuestrar el auto que se usó para el traslado y los dos celulares de los imputados.

Por qué imputaron a los dos hombres

La Ley 14.346, que la fiscalía invocó en este caso, incluye entre los actos de maltrato el de no darles alimento suficiente y adecuado a los animales domésticos o en cautiverio. Para quien someta a un animal a malos tratos o actos de crueldad, la pena va de 15 días a un año de prisión.

Los dos hombres quedaron imputados por maltrato animal. (Foto: Policía de la Ciudad)

La otra imputación es por una presunta infracción a la Ley 22.421, que regula la tenencia y el traslado de fauna silvestre. El artículo 3 de esa ley incluye a los animales silvestres que viven bajo control humano, tanto en cautiverio como en semicautiverio. En el caso de las codornices y las gallinas de Guinea, el fiscal citó además la resolución 109.

En la ciudad de Buenos Aires, las denuncias por maltrato animal se pueden hacer por teléfono al 0800 33 347225 o en el sitio web del Ministerio Público Fiscal, incluso de forma anónima. La fiscalía pide indicar dónde y cuándo ocurrió el hecho. También recibe fotos, videos o datos de testigos que puedan ayudar a reconstruirlo.