Indicaron que será un aumento abrupto, y se esperan temperaturas que superarán ampliamente los registros de las últimas semanas.

Un marcado ascenso de las temperaturas se espera para los próximos días en gran parte de la Argentina, con registros de un aumento abrupto, en medio de alertas por abundantes lluvias y tormentas en el marco del impacto del fenómeno de El Niño.

La Patagonia será una de las regiones más afectadas por este episodio de calor, con máximas que podrían acercarse a los 40°C en los próximos días.

El aumento térmico comenzará a sentirse desde el jueves, pero se intensificará durante el viernes y el sábado.

El fenómeno alcanzará principalmente al norte de la Patagonia, el Alto Valle, Río Negro y La Pampa, aunque también se extenderá hacia la provincia de Buenos Aires y otras regiones del centro del país.

El calor más intenso se concentrará en la Patagonia

El ascenso de las temperaturas estará asociado al desplazamiento de un sistema de alta presión desde el sur bonaerense hacia el sur de Brasil.

Este movimiento favorecerá el ingreso de aire más cálido y permitirá que las temperaturas continúen en aumento durante las horas de mayor radiación solar.

El jueves será una de las primeras jornadas con registros elevados. En sectores de La Pampa y del norte patagónico se esperan máximas cercanas a los 37 °C, con valores similares en puntos del bajo valle del río Chubut. También se anticipa calor intenso en el sur de San Luis y algunas localidades de Mendoza.

Para el viernes, el escenario se intensificará en el norte de la Patagonia. Las temperaturas podrían superar los 37 °C en el Alto Valle, el centro de Río Negro, la zona del río Colorado y La Pampa. En tanto, el calor comenzará a extenderse hacia la provincia de Buenos Aires, donde varias localidades superarán los 30 °C.

El sábado, las marcas más elevadas se concentrarán en La Pampa y sectores de Cuyo, aunque el norte patagónico todavía podría alcanzar máximas de entre 36°C y 37 °C.

Algunas provincias podrían acercarse a los 40 °C

Hacia el domingo, el núcleo de mayor temperatura tenderá a desplazarse hacia Cuyo y el norte y noreste argentino. En sectores de La Rioja y San Juan, los registros podrían aproximarse a los 40 °C.

Se espera que una ola de calor afecte a gran parte del país las próximas horas.

En la provincia de Buenos Aires también se esperan temperaturas elevadas, con máximas de entre 35 y 36 °C y valores puntualmente superiores. En el Litoral, la combinación de calor y humedad mantendrá altas las sensaciones térmicas, que en algunos puntos podrían superar los 36 °C.

Tormentas, lluvias y fuertes ráfagas en distintas regiones

Mientras el calor avance sobre el centro y sur del país, otras provincias deberán afrontar condiciones de inestabilidad. En Misiones, las tormentas podrían alcanzar gran parte del territorio durante el viernes, con precipitaciones intensas también en el este de Formosa y el norte de Corrientes.

El alerta por tormentas alcanza a seis provincias y advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos intensos.

En la Patagonia, además de las altas temperaturas, se esperan jornadas ventosas. Las ráfagas más intensas se registrarían en Santa Cruz, donde podrían superar los 90 kilómetros por hora. En Río Grande y Ushuaia también habrá períodos de viento fuerte, aunque la intensidad tenderá a disminuir desde el sábado.

Por otra parte, en el noroeste argentino persistirán las lluvias y lloviznas, especialmente en Salta y Tucumán. En Cuyo podrían desarrollarse tormentas dispersas, mientras que el domingo aumentará la probabilidad de precipitaciones en La Pampa, el norte de Río Negro y algunos sectores de la provincia de Buenos Aires.