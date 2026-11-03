Avanza la propuesta del oficialismo para limitar el número de concejales en Neuquén

Este jueves se votará un proyecto de ordenanza para incluir una consulta popular en las próximas elecciones. Los vecinos darán la aprobación final a limitar a 20 la cantidad de bancas del Concejo.

El Concejo Deliberante de Neuquén capital avanzó en la iniciativa para fijar en 20 el número de concejales de la ciudad. Hoy, el cuerpo cuenta con un total de 18 ediles, aunque el crecimiento demográfico acelerado de los últimos años exige que en las próximas elecciones se sumen dos nuevas bancas. Desde el oficialismo impulsan un proyecto para que la cifra no siga en aumento y así reducir los costos de la política.

La concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Victoria Fernández, explicó que la intención de reducir la cantidad de bancas del Concejo Deliberante no es nueva, "Nosotros hoy somos 18 concejales", dijo y aclaró: "En 2021, cuando se hizo la modificación de la Carta Orgánica y el sistema electoral de la ciudad, se planetó eliminar las elecciones de medio término y también de fijar un número de concejales, que en ese momento eran 18, pero no se lograron los consensos".

Cuando se planteó la modificación de la Carta Orgánica, los ediles manifestaron la necesidad de reducir los costos de la política y de agilizar los procesos en el mismo organismo. "Teníamos elecciones cada dos años, eso implicaba un parate en la gestión, además del costo que tiene llevar adelante un proceso electoral", explicó Fernández en declaraciones a Cadena Uno.

Aunque consideró que fijar un límite resulta "totalmente razonable", la modificación actual ya no puede establecer el techo en 18 concejales, ya que la población creció desde 2021 a la actualidad. "Hoy tenemos el mandato constitucional de la ciudad de fijar el número en 20, ya el próximo cuerpo va a estar conformado por 20 concejales", aclaró.

La Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén establece la obligación de sumar una nueva banca al Concejo Deliberante cada 25 mil nuevos habitantes de la ciudad, siempre que la población oscile entre 200 mil y 300 mil habitantes. A partir de un mayor tamaño de la capital, se sumaría un concejal cada 50 mil, 100 mil o 150 mil habitantes, según la población total.

Para la edil, el crecimiento dinámico de Neuquén obligaría a que el Concejo Deliberante deba sumar más bancas de forma constante, una composición que consideró excesiva. "Hoy la ciudad ya tiene 12 bloques, que impacta en los gastos del Concejo y no tiene ningún beneficio para los vecinos", dijo y comparó las cifras con las de otras ciudades del país: Mendoza tiene 2 millones de habitantes y 12 concejales, mientras que La Matanza tiene 24 ediles con una población similar a la mendocina.

Cómo avanza la propuesta

El proyecto del oficialismo obtuvo despacho de comisión y este jueves se someterá a votación del Concejo Deliberante la propuesta para fijar en 20 el número total de concejales. Sin embargo, Fernández aclaró que, como se trata de una enmienda de la Carta Orgánica, la aprobación del Deliberante no es suficiente para hacer la modificación, por lo que serán los vecinos los que aprueben o no la medida a través de una consulta popular.

"En la próxima elección de 2027 se sumará un referéndum para que los vecinos decidan. Se hace de forma coincidente con ese acto eleccionario", dijo la concejal y aclaró que la consulta será similar a la que ya se hizo en 2021 para eliminar las elecciones de medio término, una propuesta que cosechó el respaldo del 70% de los electores.

Si la ordenanza se aprueba este jueves, habrá que esperar a la decisión final de la ciudadanía en las elecciones de Neuquén capital. Aún no se conoce la fecha de la votación, que definirá al nuevo intendente de la ciudad y los concejales que renovarán el cuerpo completo del Concejo Deliberante.

Claudio Espinoza

"Entendemos que no es una demanda de la ciudadanía, no es una necesidad de la ciudad seguir sumando bancas al Deliberante porque hoy está representada una gran pluralidad de voces. De hecho, se sumarían más concejales a los sectores que ya ingresaron, por lo que, en términos de pluralismo, tampoco se sumarían más voces al debate", argumentó Fernández.