Resultados de las quinielas de hoy 17 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 17 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 1187
1° 1187, 2° 8962, 3° 2920, 4° 6919, 5° 2044, 6° 3998, 7° 6259, 8° 8471, 9° 4025, 10° 7447, 11° 4437, 12° 8718, 13° 0297, 14° 4885, 15° 4088, 16° 5146, 17° 6602, 18° 4227, 19° 8600, 20° 3164
El Primero
Cabeza: 0074
1° 0074, 2° 3922, 3° 6513, 4° 5939, 5° 4055, 6° 2895, 7° 4115, 8° 4757, 9° 5523, 10° 0367, 11° 6766, 12° 9165, 13° 6667, 14° 9779, 15° 2333, 16° 8555, 17° 7787, 18° 7224, 19° 0818, 20° 9848
La Matutina
Cabeza: 8346
1° 8346, 2° 2048, 3° 5827, 4° 9192, 5° 4949, 6° 6884, 7° 7264, 8° 8494, 9° 4086, 10° 9947, 11° 7783, 12° 6246, 13° 5924, 14° 5571, 15° 4739, 16° 7496, 17° 1547, 18° 5015, 19° 7570, 20° 3675
La Vespertina
Cabeza: 4492
1° 4492, 2° 7926, 3° 6713, 4° 6728, 5° 3762, 6° 0994, 7° 3269, 8° 9982, 9° 6308, 10° 0896, 11° 0374, 12° 4093, 13° 6717, 14° 8733, 15° 0367, 16° 9473, 17° 3249, 18° 6393, 19° 9723, 20° 0409
La Nocturna
Cabeza: 0118
1° 0118, 2° 3795, 3° 9212, 4° 8750, 5° 4566, 6° 7158, 7° 2440, 8° 0457, 9° 1627, 10° 6124, 11° 9076, 12° 0286, 13° 6067, 14° 7183, 15° 4553, 16° 3102, 17° 6733, 18° 4898, 19° 8206, 20° 2173
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 1607
1° 1607, 2° 5045, 3° 6984, 4° 1259, 5° 9343, 6° 1324, 7° 7018, 8° 8969, 9° 1501, 10° 7092, 11° 7339, 12° 6838, 13° 5245, 14° 9992, 15° 0724, 16° 7474, 17° 3228, 18° 2318, 19° 8967, 20° 0992
El Primero
Cabeza: 7117
1° 7117, 2° 7372, 3° 5749, 4° 6300, 5° 1170, 6° 0642, 7° 2246, 8° 2370, 9° 3471, 10° 5572, 11° 2835, 12° 9847, 13° 3512, 14° 1152, 15° 3745, 16° 9832, 17° 9200, 18° 0100, 19° 9471, 20° 0809
La Matutina
Cabeza: 6787
1° 6787, 2° 9210, 3° 8183, 4° 4043, 5° 7280, 6° 8478, 7° 0976, 8° 6598, 9° 1234, 10° 2106, 11° 8768, 12° 7673, 13° 2973, 14° 7881, 15° 0485, 16° 6853, 17° 6978, 18° 8740, 19° 5075, 20° 9466
La Vespertina
Cabeza: 9149
1° 9149, 2° 1943, 3° 1589, 4° 0421, 5° 9962, 6° 4271, 7° 7436, 8° 6712, 9° 5643, 10° 8037, 11° 3778, 12° 8249, 13° 8259, 14° 5295, 15° 7596, 16° 4048, 17° 1840, 18° 1846, 19° 4151, 20° 3182
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 1452
1° 1452, 2° 1998, 3° 2609, 4° 9710, 5° 0595, 6° 2867, 7° 1542, 8° 7951, 9° 9950, 10° 8795, 11° 4856, 12° 6059, 13° 8925, 14° 2059, 15° 9302, 16° 7391, 17° 7222, 18° 0914, 19° 9676, 20° 4887
El Primero
Cabeza: 0597
1° 0597, 2° 7701, 3° 1395, 4° 9305, 5° 8684, 6° 8286, 7° 7997, 8° 1217, 9° 2598, 10° 4001, 11° 6627, 12° 4388, 13° 9573, 14° 8722, 15° 9109, 16° 6386, 17° 0909, 18° 2849, 19° 0728, 20° 8803
La Matutina
Cabeza: 0031
1° 0031, 2° 9539, 3° 1361, 4° 6323, 5° 0214, 6° 6246, 7° 7208, 8° 9768, 9° 9117, 10° 7618, 11° 8245, 12° 9358, 13° 1942, 14° 0841, 15° 2796, 16° 2797, 17° 3280, 18° 8455, 19° 6305, 20° 4935
La Vespertina
Cabeza: 3388
1° 3388, 2° 5516, 3° 6597, 4° 8920, 5° 9113, 6° 9980, 7° 7323, 8° 7591, 9° 6663, 10° 7097, 11° 5912, 12° 8954, 13° 0835, 14° 4858, 15° 8735, 16° 7372, 17° 5532, 18° 0100, 19° 7226, 20° 3849
La Nocturna
Cabeza: 5597
1° 5597, 2° 6114, 3° 1990, 4° 9491, 5° 4983, 6° 1360, 7° 9539, 8° 6916, 9° 0708, 10° 1949, 11° 7658, 12° 1637, 13° 1378, 14° 5274, 15° 9682, 16° 5390, 17° 8788, 18° 9864, 19° 7302, 20° 0583
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 2188
1° 2188, 2° 3096, 3° 2940, 4° 5932, 5° 7733, 6° 3664, 7° 2044, 8° 6546, 9° 5033, 10° 6929, 11° 9644, 12° 7537, 13° 6110, 14° 9436, 15° 4612, 16° 9946, 17° 2166, 18° 4858, 19° 0371, 20° 7246
El Primero
Cabeza: 8745
1° 8745, 2° 9067, 3° 8839, 4° 7235, 5° 3157, 6° 9720, 7° 0848, 8° 0607, 9° 8676, 10° 1572, 11° 0975, 12° 6033, 13° 2632, 14° 8907, 15° 3489, 16° 7634, 17° 4162, 18° 2101, 19° 4822, 20° 9333
La Matutina
Cabeza: 5964
1° 5964, 2° 2790, 3° 4411, 4° 4318, 5° 2325, 6° 5915, 7° 7528, 8° 1245, 9° 1709, 10° 4977, 11° 8637, 12° 3910, 13° 9560, 14° 1938, 15° 2135, 16° 3801, 17° 0166, 18° 4336, 19° 8501, 20° 0949
La Vespertina
Cabeza: 5820
1° 5820, 2° 3280, 3° 3041, 4° 0693, 5° 6224, 6° 5603, 7° 8930, 8° 1743, 9° 4071, 10° 0098, 11° 8908, 12° 7375, 13° 8149, 14° 9520, 15° 2722, 16° 9252, 17° 7337, 18° 9988, 19° 1082, 20° 0259
La Nocturna
Cabeza: 1231
1° 1231, 2° 4781, 3° 1672, 4° 5097, 5° 6365, 6° 0649, 7° 3515, 8° 7584, 9° 4302, 10° 1823, 11° 8099, 12° 7338, 13° 1350, 14° 6761, 15° 8797, 16° 1502, 17° 6169, 18° 1281, 19° 0690, 20° 7794
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 7524
1° 7524, 2° 8942, 3° 0400, 4° 7747, 5° 5822, 6° 7943, 7° 5004, 8° 6725, 9° 9129, 10° 0786, 11° 7601, 12° 3793, 13° 4915, 14° 8175, 15° 1000, 16° 7148, 17° 5473, 18° 6881, 19° 2307, 20° 1149
El Primero
Cabeza: 2236
1° 2236, 2° 2654, 3° 7168, 4° 9262, 5° 0662, 6° 9231, 7° 3296, 8° 8768, 9° 7215, 10° 8932, 11° 6027, 12° 2268, 13° 2734, 14° 3967, 15° 4430, 16° 8159, 17° 6165, 18° 2663, 19° 4671, 20° 2469
La Matutina
Cabeza: 1732
1° 1732, 2° 3841, 3° 8285, 4° 7612, 5° 2114, 6° 6472, 7° 6723, 8° 9354, 9° 2062, 10° 5871, 11° 9246, 12° 9783, 13° 7486, 14° 7257, 15° 4864, 16° 1644, 17° 2620, 18° 7378, 19° 6058, 20° 6213
La Vespertina
Cabeza: 8768
1° 8768, 2° 0340, 3° 6451, 4° 2682, 5° 3573, 6° 3117, 7° 7692, 8° 8593, 9° 6066, 10° 0470, 11° 6625, 12° 4079, 13° 8158, 14° 3520, 15° 0411, 16° 7851, 17° 1931, 18° 1032, 19° 9423, 20° 0452
La Nocturna
Cabeza: 8889
1° 8889, 2° 8817, 3° 8129, 4° 3916, 5° 6867, 6° 2759, 7° 3898, 8° 5535, 9° 1266, 10° 2989, 11° 8985, 12° 5169, 13° 4188, 14° 2965, 15° 8197, 16° 2765, 17° 5817, 18° 0573, 19° 8557, 20° 0041
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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