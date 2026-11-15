Elecciones 2027: los partidos políticos definen sus candidatos a intendente en Neuquén capital

Algunos ya tienen nombres confirmados y otros están en negociaciones. Habrá un amplio abanico de opciones para el electorado de la ciudad.

Los partidos políticos en Neuquén comenzaron a mover sus fichas con la mira en el calendario electoral del año que viene, fijado para el 14 de febrero, donde la provincia elegirá gobernador, pero en el que también estará en disputa la conducción de un distrito muy codiciado: Neuquén capital .

Si bien no se hará público hasta momentos antes de la presentación de listas, es un secreto a voces que el oficialismo de la ciudad ya tiene su candidata a intendenta, que será la actual jefa de Gabinete, María Pasqualini . Y que la secundará, como primer postulante a concejal, el intendente Mariano Gaido , en una estrategia pensada para que al momento que el votante se encuentre con el sistema de Boleta Única Electrónica , la imagen de Gaido aparezca en la pantalla.

Lo que se especula, al igual que ocurrió en 2023, es que la nómina de Primero Neuquén contará con el acompañamiento de varias listas colectoras en apoyo a Pasqualini. Algunas sorprenderán, dado que se trata de alianzas que en otro momento podrían resultar inimaginables.

Nombres en LLA

Del otro lado del mostrador, la oposición también se mueve, en especial La Libertad Avanza que, a priori, es el partido que contaría con mayores chances de disputarle el poder al oficialismo de la ciudad.

En su momento uno de los nombres que surgió como potencial candidato a intendente fue el del diputado nacional, Gastón Riesco, quien en el último tiempo ganó consideración dentro de la mesa chica de LLA en Buenos Aires.

El legislador, de profesión martillero y corredor público, había desembarcado el año pasado en el espacio libertario como un outsider, pero su breve paso por el Congreso Nacional le sirvió para lograr contactos en la Casa Rosada.

Sin embargo, en el medio apareció otro postulante, que es el senador Pablo Cervi, que disputa también ese lugar con David Shlereth, aunque algunos mencionan que el ex diputado nacional podría ir de candidato debajo de Cervi, es decir, a primer concejal.

Y a último momento se sumó otro nombre, el de Andrés Ross, hoy secretario político de LLA en Neuquén pero que pasó por varios espacios políticos antes de abrazar la causa libertaria: fue funcionario del Municipio de Neuquén durante la última intendencia de Horacio “Pechi” Quiroga, después trabajó bajo el ala del entonces subsecretario de Defensa Civil, Martín Giusti, en el gobierno de Omar Gutiérrez y se afilió al MPN.

Finalmente, y del lado de los libertarios cercanos a Patricia Bullrich, está el nombre del concejal Nicolás Montero (con menos posibilidades), que desembarcó en la LLA proveniente del PRO.

Omar Novoa

Los otros libertarios

Hay un sector político en la provincia que adhiere en líneas generales a las políticas del gobierno nacional pero que no está dentro de la estructura de la LLA en Neuquén y que es el partido Cumplir.

Con representación en la Legislatura, a través de la diputada provincial Brenda Buchiniz, Cumplir dará a conocer esta semana los candidatos que llevará en las principales ciudades de la provincia, donde la propia Buchiniz podría ser la postulante a la gobernación.

En Neuquén capital, el aspirante a la intendencia está confirmado: será el empresario de la noche, Nicolás Vaamonde, quien ya realizó varias apariciones en las redes sociales promocionando su candidatura.

A su vez, Fuerza Libertaria, el partido liderado por el empresario de medios Carlos Eguia, comenzó a diagramar las candidaturas en el interior de la provincia y el apoyo a nombres que puedan surgir de otros partidos, como el caso de Diego Villegas, que se postulará a la intendencia de Zapala por Primero Neuquén. Pero el partido de Eguia no presentará candidato para Neuquén capital, aunque sí se espera que lo haga en apoyo a otro postulante y con lista propia de concejales.

Nicolás Vaamonde, candidato a intendente por Cumplir.

Peronismo partido

El peronismo de la provincia se encuentra envuelto en una gran fragmentación, con al menos tres sectores bien diferenciados. Uno está alineado al gobierno provincial, el otro responde al diputado provincial Darío Martínez y el último al ex senador Oscar Parrilli.

El sector de Martínez llevará un sello provincial para la instancia del 14 de febrero, con el objetivo de sumar, en un frente, a los partidos que en las últimas instancias electorales formaron parte de Unión por la Patria. Allí, asoma como posible candidato para intendente capitalino el actual legislador provincial Darío “Pampa” Peralta, aunque lo que se escucha decir dentro de este sector del peronismo es que el juego está abierto “para otros nombres” que provengan de otros espacios políticos.

A su vez, del lado de Oscar Parrilli suena para Neuquén capital un apellido homónimo, en este caso de su hija Lorena, también legisladora provincial.