Protagonizó un choque y vuelco en la Ruta 22 y Autovía Norte: se conoció un dato alarmante

El accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la noche en la zona del denominado "Rulo de Capex". La camioneta impactó contra un muro.

El hombre fue trasladado con un corte en la sien y algunas heridas.

En medio de la lluvia , este miércoles por la noche , un conductor a bordo de una Toyota Hilux cabina simple protagonizó un espectacular choque y vuelco debajo del puente de la Autovía Norte y la Ruta 22 , de Plottier , camino a China Muerta . Como consecuencia, debió ser atendido por personal de salud y trasladado al hospital local.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 en la zona conocida como “Rulo de Capex”. Este jueves se conoció un dato alarmante: el conductor tenía 2,08 grados de alcohol en sangre.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Neuquén, Bomberos Voluntarios de Plottier y profesionales de salud. El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier , Carlos Mansilla , explicó a LM Neuquén que “al lugar se constató que efectivamente una persona de sexo masculino fue atendida y trasladada al hospital de Plottier con algunos traumatismos”.

Además, explicó que cuando llegaron al sector se encontraron con la camioneta apoyada en dos ruedas, de forma lateralizada. “Estaba volcada hacia uno de sus laterales y personal de bomberos junto con personal policial la dieron vuelta”, dijo.

Por su parte, el cuartel se encargó de neutralizar el derrame de combustible sobre la calzada, como así también las baterías, para evitar algún posible incendio.

Perdió el control e impactó contra un muro

Este jueves en diálogo con Canal 7, el comisario Néstor Muñoz, de la División Tránsito, brindó más detalles sobre el siniestro vial que dejó un conductor trasladado.

El jefe policial explicó que al momento de ser entrevistado el hombre, de 39 años, manifestó que debido a las lluvias que se registraban en el lugar, “al querer acceder perdió el control de la pickup e impactó contra los muros de contención que se encontraban en la mediana central de la calzada”.

Además, Muñoz confirmó que en el interior del vehículo solo circulaba la víctima. Respecto a la circulación de la pick up, “circulaba por Ruta Nacional 22 en sentido oeste, hacia la ciudad de Senillosa”.

Alcoholemia por las nubes

El comisario agregó un dato alarmante: al momento de practicarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue 2,08 de alcohol en sangre.

Muñoz explicó que “se procedió al secuestro de su licencia de conducir y la pickup para ser puesta a disposición del Tribunal de Faltas de la localidad de Plottier”. Muñoz explicó que “se procedió al secuestro de su licencia de conducir y la pickup para ser puesta a disposición del Tribunal de Faltas de la localidad de Plottier”.

Por último, declaró que fue trasladado al hospital local con un “corte en el parietal derecho que requirió sutura”. Además, de algunas escoriaciones propias de las roturas de los cristales de la camioneta.

Afortunadamente, llevaba puesto el cinturón de seguridad.