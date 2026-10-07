Choque y vuelco en Ruta 22 y Autovía Norte: un hombre fue trasladado al hospital

El accidente de tránsito ocurrió debajo del denominado "Rulo de Capex". El lesionado fue derivado al Hospital de Plottier.

Un espectacular choque y vuelco protagonizó un vehículo en la noche de este miércoles debajo del puente de la A utovía Norte y la Ruta 22, de Plottier , camino a China Muerta.

Como consecuencia del accidente de tránsito en el sector, conocido por los vecinos como “rulo de Capex”, el conductor debió ser atendido por personal de salud y trasladado al Hospital de Plottier.

“A las 21.20, nos anoticiaron de un accidente vehicular. Se trata de una camioneta con un ocupante que protagonizó un choque y vuelco debajo de la Autovía Norte”, relató el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla a LM Neuquén.

Señaló que, ni bien recibieron la convocatoria, se desplazó el móvil 25 de rescate de Plottier con una ambulancia. “Al llegar al lugar se constató que efectivamente una persona de sexo masculino fue atendida en el lugar y trasladada al hospital de Plottier con algunos traumatismos”, agregó Mansilla.

Derrame de combustible sobre el asfalto

Cuando llegaron los bomberos, efectivos policiales y personal de salud se encontraron con la camioneta apoyada en dos ruedas, de forma lateralizada. “Estaba volcada hacia uno de sus laterales y personal de bomberos junto con personal policial la dieron vuelta”, dijo mientras el conductor era atendido y derivado.

Además, se encargaron de neutralizar el derrame de combustible sobre la calzada como las baterías para evitar algún posible incendio.

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