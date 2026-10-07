En medio de la lluvia, tres autos protagonizaron un espectacular choque en cadena en la Ruta 7

El accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la tarde. Personal policial trabajó en el lugar para asistir y ordenar la circulación.

La lluvia presente durante la jornada sumó un factor de riesgo para la circulación en la ruta.

Un espectacular choque en cadena sobre la Ruta Provincial 7, en medio de la lluvia que se registró este miércoles por la tarde, generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el tramo que une Neuquén capital con Centenario . El accidente involucró a tres vehículos y obligó a desplegar un operativo policial para asistir a los conductores y ordenar el tránsito.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 , cuando un Chevrolet Corsa Classic, un Chevrolet Corsa Wagon y una camioneta Toyota Hilux blanca protagonizaron una colisión por alcance.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Héctor Valdez , a cargo de la División de Tránsito de Villa Obrera, explicó cómo se produjo el choque en cadena.

Según precisó, el accidente tuvo lugar sobre la Ruta 7, en sentido Neuquén-Centenario, a la altura del “cartel con las letras de Centenario, en uno de los accesos a la localidad”.

Cómo se produjo el choque en cadena

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el personal policial, los tres vehículos circulaban en la misma dirección cuando se produjo la colisión. Valdez explicó que la camioneta Toyota Hilux circulaba adelante, seguida por el Chevrolet Corsa Classic y, finalmente, el Chevrolet Corsa Wagon.

"La Toyota estaba primero, el Chevrolet Classic es el que impacta a la camioneta de atrás y el otro vehículo impacta al Chevrolet", detalló el comisario. "La Toyota estaba primero, el Chevrolet Classic es el que impacta a la camioneta de atrás y el otro vehículo impacta al Chevrolet", detalló el comisario.

Tras recibir el aviso, efectivos de la División de Tránsito de Villa Obrera se trasladaron hasta el lugar, donde también intervino personal del SIEN para evaluar el estado de los automovilistas involucrados.

“Gracias a Dios ninguno resultó con lesiones, o sea, que no hizo falta trasladar a ninguno a ningún nosocomio", señaló Valdez. “Gracias a Dios ninguno resultó con lesiones, o sea, que no hizo falta trasladar a ninguno a ningún nosocomio", señaló Valdez.

Testeos de alcoholemia

Además, el jefe policial confirmó que los tres automovilistas fueron sometidos a los controles de tránsito correspondientes.

"Se hizo la prueba de alcoholemia a los tres conductores con resultado negativo", aseguró.

Asimismo, agregó que tenían la documentación de sus vehículos en regla.

La lluvia y el agua acumulada sobre la Ruta 7

A pesar de que las circunstancias del choque todavía son materia de investigación, desde la Policía advirtieron que las condiciones climáticas podrían haber influido en el accidente.

Durante la tarde de este miércoles, la lluvia provocó acumulación de agua sobre la cinta asfáltica, una situación que dificulta las maniobras de frenado y aumenta el riesgo de colisiones por alcance.

En ese sentido, Valdez explicó que la combinación entre el pavimento mojado y la falta de distancia entre vehículos representa uno de los principales peligros para quienes circulan por las rutas de la región.

Además, señaló que algunos automovilistas no respetan la distancia de seguridad, lo que complica las maniobras ante cualquier imprevisto.

"Al momento de frenar o hacer una maniobra, el agua sobre la banquina y sobre la cinta asfáltica dificulta; no respetan la distancia y ahí se producen los siniestros por alcance", explicó. "Al momento de frenar o hacer una maniobra, el agua sobre la banquina y sobre la cinta asfáltica dificulta; no respetan la distancia y ahí se producen los siniestros por alcance", explicó.

Un llamado a la conciencia de los conductores

Tras el siniestro, se desplegó un operativo sobre la Ruta 7 que se extendió durante aproximadamente una hora y media. Los efectivos trabajaron para garantizar la seguridad y retirar los vehículos de la calzada.

Las unidades involucradas fueron desplazadas hacia la banquina para permitir que sus propietarios gestionaran el servicio de grúas.

El procedimiento también generó demoras e impaciencia entre algunos conductores que transitaban por el sector.

El jefe policial aprovechó la oportunidad para realizar un llamado a la precaución ante las condiciones climáticas que afectan a las rutas neuquinas.

"Tengan en cuenta que estamos en tiempo de llovizna, que va a seguir, y que cada vez tenemos más agua sobre la cinta asfáltica. Salgamos 15 minutos antes o salgamos media hora antes y si venimos sobre la ruta, vengamos tranqui", recomendó.