Feria Sin Fronteras llega por primera vez a Centenario con más de 30 puestos y precios directos de fábrica

La propuesta reunirá artesanos, indumentaria, calzado, electrónica y gastronomía durante cuatro días, con entrada gratuita y estacionamiento interno.

Feria Sin Fronteras llega por primera vez a Centenario con más de 80 puestos y precios directos de fábrica.

La Feria Sin Fronteras prepara su desembarco en Centenario con una propuesta pensada para quienes buscan comprar, recorrer y comer en un mismo lugar. La edición Primavera-Verano reunirá una amplia variedad de productos, con opciones para compras minoristas y mayoristas y precios promocionales.

La feria se instalará por primera vez en el predio del Casino Magic de Centenario, sobre la Ruta 7 , y funcionará desde este viernes 2 hasta el lunes 5 de octubre, entre las 11 y las 23. La entrada será libre y gratuita y habrá estacionamiento dentro del predio.

Feria Sin Fronteras se presenta como un mercado itinerante que reúne a vendedores de distintos rubros y que recorre diferentes ciudades del país. En esta oportunidad, la propuesta llegará a Centenario con más de 30 puestos y una oferta que apunta a distintos públicos.

Entre los productos que se podrán encontrar habrá indumentaria, calzado, ropa deportiva, ropa blanca, juguetes, artículos de bazar, electrónica y productos vinculados con la pesca, además de artesanías y otros objetos para el hogar.

Maria Isabel Sanchez

Uno de los atractivos principales será la posibilidad de conseguir productos a valores directos de fábrica. Desde la organización explicaron que el objetivo es acercar mercadería sin los costos que suelen agregarse por intermediarios o distribución.

La propuesta también contempla ventas tanto por menor como por mayor, una alternativa especialmente pensada para quienes buscan aprovechar promociones y comprar varias unidades.

La idea es que quienes se acerquen puedan recorrer los diferentes sectores con tranquilidad, mirar productos, comparar precios y aprovechar las ofertas.

Un paseo que también incluye comida

La recorrida no terminará en los puestos de venta. El evento contará además con un patio de comidas, donde los visitantes podrán hacer una pausa durante el paseo y elegir entre distintas alternativas gastronómicas.

La presencia de foodtrucks permitirá sumar un espacio para comer y compartir en familia, convirtiendo la visita a la feria en una salida que combina compras, gastronomía y entretenimiento.

El predio contará también con estacionamiento interno, una comodidad para quienes lleguen en vehículo y quieran recorrer la feria durante varias horas.

Maria Isabel Sanchez

Cuatro días para recorrer la feria

La edición Primavera-Verano de Feria Sin Fronteras permanecerá abierta durante cuatro jornadas consecutivas. La apertura será este viernes 2 de octubre y continuará durante el sábado 3, domingo 4 y lunes 5. El horario será de 11 a 23, por lo que habrá posibilidades de acercarse tanto durante el día como en la tarde y noche.

La entrada será libre y gratuita, sin necesidad de realizar una compra para ingresar. La propuesta apunta así a que las familias, vecinos y visitantes puedan acercarse simplemente a recorrer los puestos, buscar alguna oferta o disfrutar del patio gastronómico.

Con su llegada por primera vez a Centenario, Feria Sin Fronteras suma una nueva parada a su recorrido por el país y apuesta a convertirse durante cuatro días en un punto de encuentro para quienes buscan variedad, precios promocionales y una salida diferente sobre la Ruta 7.