¿Premonición? Las estremecedoras coincidencias entre los videos de Gaspi y su trágica muerte en Brasil

El youtuber argentino es una de las víctimas fatales del choque de helicópteros. Las redes sociales estallaron con similitudes entre su muerte y sus últimos contenidos.

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, generó una fuerte conmoción en el mundo de las redes sociales. El youtuber argentino , de 23 años, fue identificado como una de las víctimas fatales del choque entre dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil . Horas después de su fallecimiento se conoció una impactante coincidencia o "premonición" en uno de sus videos.

Gaspi viajaba junto al cantante Oliver Tree, y los productores Lucas Brito Chaves y Lucas Vignale. Uno de los helicópteros, un Eurocopter AS 350 B2, explotó al impactar contra el suelo. Las llamas alcanzaron vehículos estacionados en el sector y generaron una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

En medio de la conmoción por su muerte en este trágico accidente, comenzaron a aparecer algunas especulaciones en torno a lo que muchos catalogan como "premonición" y una serie de coincidencias entre su último cortometraje titulado " La vuelta de Gaspi " -publicado el 23 de diciembre de 2024 -y el video " Gaspi camino a la velada ", con el accidente aéreo del que fue víctima.

Uno de los videos más comentados es La vuelta, en el que el creador habla sobre el impacto de internet, las críticas y la presión de exponerse ante millones de personas. Pero un fragmento rápidamente se volvió viral este domingo: aparece el número "06-14", que coincide con la fecha en la que murió, el 14 de junio (sexto mes del año).

gaspi 6-14

Las referencias que llamaron la atención en el video "La vuelta de Gaspi"

Tiempo atrás, el youtuber se había alejado de las redes sociales para priorizar su salud mental y física. En varias entrevistas, reconoció que la exposición y la fama lo llevaron a consumir sustancias y a cambiar su actitud, volviéndose soberbio. "Hacerse viral lleva una gran responsabilidad", confesó el creador de contenido en el corto, quien empezó a sentir el peso de la presión pública cuando tenía apenas 18 años.

Otro aspecto que ganó relevancia en las últimas horas es una referencia que Gaspi hace dentro del taxi sobre el escritor Jorge Luis Borges. La curiosidad surge porque el autor argentino falleció el 14 de junio de 1986, exactamente cuatro décadas antes de la muerte de Gaspi.

Embed

La aparición de un helicóptero en "Gaspi camino a la velada"

En otro de sus videos, justo en el minuto 14:06 se escucha un helicóptero mientras el influencer hace flexiones como preparación para la lucha que tuvo en el evento de Ibai.

El helicóptero aparece entregando una caja. Dentro de la narrativa del video, esa caja parece contener una respuesta relacionada con un cambio de vida, pero también se mezcla con una alucinación que conduce al personaje hacia una idea de muerte.

Entre los fragmentos más comentados está una frase en la que el personaje dice: "Llévame con Dios", segundos antes de hablar con un sacerdote.

Embed

Su reflexión sobre la muerte que se volvió viral

Tiempo atrás, el argentino fue parte del podcast The Wild Project, donde reflexionaba sobre la muerte. En su mano a mano con Jordi Wild, habló sobre sus creencias y lo que podría existir después.

Tras conocerse la muerte de Gaspi en el accidente aéreo ocurrido en Brasil, volvió a viralizarse la entrevista. "¿Tú crees que si palmas te vas a ir, si existe, al cielo, al purgatorio o al infierno?", preguntó Jordi.

"La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste", respondió, luego de encender un cigarrillo. A lo que el conductor español replicó: "¿Y si existiera, para dónde te irías?". "¿Yo? Al cielo", contestó.