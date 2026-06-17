Advierten por aromatizantes y desinfectantes peligrosos para la salud: qué marcas prohibió la ANMAT

Se trata de productos de limpieza que no cuentan con la habilitación adecuada. Exigieron retirarlos de las ventas en sitios web y redes sociales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió este miércoles la venta, distribución, uso y publicidad de una serie de productos que no están debidamente registrados y por lo tanto son potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

La prohibición por parte ANMAT quedó plasmada en las Disposiciones 3706/2026 y 3797/2025 publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.

Se trata de una serie de aromatizantes, desinfectantes y productos para el tratamiento de piscinas que se comercializaban sin la correspondiente autorización sanitaria.

Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT

ANMAT indicó que prohibió todos los productos de la marca Sinolor, entre ellos eliminadores de olores, desinfectantes y limpiadores, cualquiera sea su lote o presentación. La restricción también alcanza a las plataformas de comercio electrónico donde eran ofrecidos al público.

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La investigación fue impulsada por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, luego de detectar publicaciones en sitios web y redes sociales que promocionaban estos artículos sin registro ante la autoridad sanitaria.

Según informó el organismo, los productos prometían eliminar olores y combatir virus, bacterias y hongos, aunque no existían registros que permitieran verificar su composición, eficacia o condiciones de elaboración. Además, tampoco se identificó un establecimiento habilitado como responsable de su fabricación.

Por otra parte, en la Disposición 3707/2026 dispuso la prohibición de todos los productos de la marca Aquamar by LABZA, dedicada a la comercialización de desinfectantes, clarificadores, alguicidas, insecticidas y limpiadores para piscinas.

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El expediente se originó a partir de una advertencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sobre la venta de un insecticida identificado como "Knock-out", promocionado para eliminar larvas de mosquitos y otros insectos en el agua de las piletas.

Tras las verificaciones correspondientes, la ANMAT determinó que el producto no contaba con registro sanitario y que tampoco existía un establecimiento elaborador habilitado. La investigación se extendió luego al resto de los artículos ofrecidos por la empresa, que también carecían de autorización para su comercialización.

Desde el organismo remarcaron que la ausencia de registros impide conocer los ingredientes utilizados, las condiciones de fabricación y los estándares de seguridad, una situación que podría representar riesgos para los consumidores.

La ANMAT retiró del mercado un producto de limpieza

Este martes, el organismo ya había retirado del mercado el producto denominado "Vint Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos". Durante una investigación, los especialistas detectaron que el artículo era promocionado y comercializado como producto domisanitario sin contar con la autorización sanitaria correspondiente. A medida que avanzó la pesquisa, surgieron nuevas irregularidades vinculadas con la información consignada en el etiquetado.

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Los inspectores comprobaron que los números de registro exhibidos en el envase no correspondían al producto en cuestión. Además, las referencias utilizadas remitían a registros asociados a otro artículo fabricado por una empresa diferente.

Como parte de las actuaciones, la ANMAT consultó a compañías relacionadas con la marca involucrada. Una de ellas manifestó no reconocer el producto investigado ni los canales digitales utilizados para su promoción y comercialización.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que los registros impresos en la etiqueta pertenecían a un vinagre de alcohol elaborado por otra empresa. El organismo concluyó que no existían elementos suficientes para garantizar las condiciones de fabricación, composición real ni seguridad del producto.

Por ese motivo, resolvió prohibir en todo el país el uso, elaboración, distribución, comercialización y publicidad del producto, incluyendo su oferta a través de plataformas de comercio electrónico.