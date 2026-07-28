Metió la pata: Susana Giménez reveló cuándo se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La conductora confirmó, sin darse cuenta, la fecha en la que la cantante y el futbolista pasarán por el altar. Qué día eligió la pareja.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tiene a todos expectantes. La pareja que está más enamorada que nunca luego de una breve crisis que supieron superar están listos para dar el paso más importante de sus vidas.

Aunque durante mucho tiempo se especuló en que la boda sería en diciembre del 2026, ni ella ni él confirmaron el día elegido para sellar su amor. Sin embargo, Susana Giménez se encargó de revelar el día que la pareja finalmente optó por dar el sí.

La confirmación llegó en medio de una charla que mantuvo la conductora con Marley en Por el Mundo (Telefe) y, sin darse cuenta de que estaba revelando la información que nadie tenía, la diva confirmó: "Se casan ahora, el 19 de diciembre".

"Ahora está re enamorado de Tini", comentó Marley sobre Rodrigo de Paul a lo que Giménez metió la pata con la naturalidad que la caracteriza y sumó que no solo está "muy enamorado", sino que el casamiento será un día después de cumplirse 4 años de la Copa del Mundo de Qatar en la que la Argentina logró la tercera estrella.

Al darse cuenta de que su comentario, tal vez, no debía ser compartido, prefirió no dar más detalles al respecto y su incomodidad fue notoria.