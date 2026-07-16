Cómo fue la primera práctica de Argentina tras ganarle a Inglaterra y pensando ya en España.

Un día después del épico triunfo por las semifinales de la Copa del Mundo 2026, la Scaloneta volvió a los entrenamientos.

La euforia y las emociones que se despertaron en todo el plantel argentino por la histórica clasificación a la final quedó atrás rápidamente. Apenas un día después del épico 2-1 sobre Inglaterra , la Selección Argentina retomó este jueves los entrenamientos con la mira puesta en el gran objetivo: la final del Mundial 2026 ante España en New Jersey/New York.

El plantel trabajó en Atlanta con una práctica regenerativa para los futbolistas que sumaron más minutos en el partido de la semifinal, mientras que el resto realizó tareas de mayor intensidad bajo las órdenes de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Como suele ocurrir después de las grandes victorias, el clima fue distendido. En las imágenes difundidas por la AFA se pudo ver a Lionel Messi caminando descalzo sobre el césped, compartiendo momentos con sus compañeros y con música de cuarteto acompañando la práctica. Pero, más allá del buen ánimo, el mensaje fue claro: disfrutar apenas un rato y cambiar rápidamente el foco hacia España.

Esta misma noche, la delegación argentina viajará rumbo a Nueva Jersey, sede de la gran final que se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium. Allí buscará conquistar su segundo Mundial consecutivo y defender la corona obtenida en Qatar 2022.

España, por su parte, ya se encuentra instalada en Nueva Jersey. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llegó con anticipación para preparar el encuentro decisivo y buscará volver a conquistar el título mundial frente a una Argentina que llega fortalecida tras eliminar a Inglaterra en uno de los partidos más emocionantes del torneo. La cuenta regresiva ya comenzó. Después de la noche inolvidable de Atlanta, Argentina cambió la emoción por la preparación. El domingo habrá una nueva cita con la historia y con una cuarta estrella en juego.

Preocupación en España por el estado de Lamine Yamal

España se encuentra totalmente ilusionada en este Mundial 2026, ya que luego de 16 años, volverá a disputar una final de Copa del Mundo. Aunque, por estas horas también se palpa cierta preocupación, no solo porque del otro lado estará la Selección Argentina de las remontadas milagrosas, vigente campeona, sino por el estado físico de su máxima estrella: Lamine Yamal.

El líder futbolístico y figura del Barcelona con 19 años recién cumplidos, fue una de las grandes figuras del triunfazo 2-0 sobre Francia en las semifinales. No pudo marcar goles (le anularon el 3-0 por un leve adelantamiento), pero forzó el penal que derivó en el 1-0 de Mikel Oyarzábal y fue una verdadera pesadilla para Lucas Digne, quien terminó saliendo a los 27 minutos del complemento, mareado de tantas gambetas.

Al margen de la alegría por la clasificación a la cita por el título, Yamal no terminó el encuentro con una sonrisa completa a causa de una molestia en el muslo de su pierna izquierda. Ya de vuelta en el hotel, los fisioterapeutas de la Roja comenzaron a trabajar en la zona sobrecargada y le llevaron tranquilidad al DT.

Sin embargo, este jueves, a solo tres días de la final de la Copa del Mundo contra el combinado de Lionel Messi, el crack de Barcelona no participó de la práctica en Nueva Jersey. Las cámaras del diario AS lo mostraron sentado a un costado de la cancha, con un vendaje en el muslo.