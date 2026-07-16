Mundial 2026: la frase de Lionel Scaloni sobre sus jugadores que sorprendió a todos

Tras el triunfo ante Inglaterra, el DT lanzó una curiosa comparación y rápidamente aclaró a qué se refería.

La imagen de un Lionel Scaloni quebrado por la emoción marcó la conferencia posterior al pase a la final del Mundial 2026 . El técnico no ocultó los nervios después de clasificar por segunda vez consecutiva a la definición de una Copa del Mundo.

Todavía conmovido por la remontada ante Inglaterra , el entrenador dejó una definición que dio la vuelta al mundo. Para describir a su plantel, echó mano de una llamativa metáfora.

"Estos jugadores son como indios , que se me entienda la palabra", lanzó Scaloni. Al terminar la frase y mientras comenzaba la siguiente pregunta de la conferencia, miró a un costado y preguntó: "¿Me las mandé, no? Me está mirando con una cara mi señora", dijo entre risas.

Enseguida aclaró el sentido: "Son futbolistas criados en situaciones extremas, sin miedo a nada, que juegan sin que les pese la responsabilidad, como si tuvieran siete u ocho años".

"Me la mandé"



Por la mirada de Scaloni a su esposa después de decir que "los jugadores son unos indios": ¿Me la mandé, no? Me está mirando con una cara mi señora...". https://t.co/xNVxfQ7UqQ pic.twitter.com/uUdxUGN8Pv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026

El DT insistió en esa idea. Aseguró que el equipo saca su mejor versión cuando aparecen las dificultades y que, si el rival duda, la Selección lo percibe y va por todo. Es una lectura que había insinuado durante todo el torneo, en cada clasificación sufrida.

Scaloni admitió que la clasificación superó incluso a la épica remontada ante Egipto en octavos. Repartió todo el mérito entre los futbolistas —remarcó que él no es ningún mago— y destacó el peso de los que entraron desde el banco, a los que consideró decisivos.

"Scaloni"



Por sus palabras: "Yo los conozco a ellos, son indios, se criaron en ambientes donde no le tenían miedo a nada.



Eran los mejores en todos lados, de chiquitos todos esperaban mucho de ellos, no les pesa la responsabilidad”.

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Qué dijo Scaloni sobre Lionel Messi

En el tramo más comentado, el entrenador volvió a poner a Lionel Messi en lo más alto. Se preguntó en voz alta qué más tendría que hacer el capitán para ser considerado, sin discusión, el mejor futbolista de la historia.

El propio Messi, presente en la sala, devolvió el gesto con humildad y le dedicó el momento al grupo. En sus declaraciones, el rosarino habló de otra muestra de carácter y fe.

El capitán disputará su tercera final del Mundial: perdió la de 2014 ante Alemania, ganó la de 2022 frente a Francia y ahora buscará el bicampeonato ante España.

EL ABRAZO DE MESSI Y SCALONI.



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Scaloni también reveló un detalle íntimo. Contó que, si Argentina caía en la semifinal, pensaba llamar a Luis de la Fuente —su profesor en el curso de entrenadores— para pedirle consejos sobre Inglaterra. Ahora lo enfrentará como rival en la definición.

Sobre el domingo, el técnico fue elogioso con el adversario: consideró que España fue una ganadora justa ante Francia, un equipo que —admitió— él mismo veía muy difícil de superar.

Sobre el gol del triunfo, obra de Lautaro Martínez en el minuto 92, el DT confesó que lo había soñado. Incluso le había avisado a Alexis Mac Allister que iba a convertir.

Del otro lado, la caída dejó señalado a Thomas Tuchel. El entrenador de Inglaterra asumió la responsabilidad por la eliminación y reconoció que su equipo concedió demasiado tras ponerse en ventaja.

Con la emoción todavía a flor de piel, Scaloni ya piensa en el abrazo sobre el césped de Nueva Jersey, un minuto antes de la gran final. El domingo, con Messi como bandera, Argentina irá por una nueva estrella, la cuarta de su historia.