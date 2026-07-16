"Elijo creer": la increíble señal mística del 19, el 7 y el 4 en la Selección argentina

Scaloni mandó a la cancha a Otamendi, De Paul y Montiel en el peor momento de la semifinal y una captura de sus espaldas se volvió viral. Fecha, mes y la estrella que falta: una coincidencia de película.

La mística de los números: el 19, el 7 y el 4 de la camiseta argentina y la señal de la final

En el fútbol, la mística existe. Y a veces aparece en los lugares más inesperados. Durante la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra en Atlanta, una imagen capturada desde la pantalla del televisor empezó a circular en redes sociales con una velocidad inusual para una foto sin goles ni jugadas. En ella se ven tres jugadores argentinos de espaldas, ingresando juntos al campo de juego en el triple cambio que metió Lionel Scaloni cuando la Selección perdía 0-1: el 7 de Rodrigo De Paul, el 19 de Otamendi y el 4 de Montiel. Tres números. Una coincidencia que los hinchas no tardaron en convertir en señal.

El 19 es la fecha. El 7 es el mes. Y el 4 es la estrella que Argentina busca. El próximo domingo 19 de julio, la Selección jugará la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un solo objetivo: levantar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

Tres dorsales en una foto, tres datos que describen exactamente ese momento. Y los tres jugadores que los lucen entraron al campo en el momento más difícil del partido, cuando el marcador le era adverso a la Albiceleste y la clasificación a la final estaba en riesgo.

El contexto le agrega todavía más peso a la imagen. Scaloni realizó el triple cambio con Argentina abajo en el marcador, buscando darle más dinámica al equipo y revertir el resultado. Los tres jugadores que ingresaron juntos tienen historias bien distintas pero un denominador común: saben lo que es ganar.

Otamendi es el defensor más experimentado de la Selección y el capitán cuando Messi no está desde el inicio.

De Paul es el volante que más kilómetros recorre por partido, el motor que Scaloni elige para cambiar el ritmo del juego cuando las cosas no funcionan.

Y Montiel lleva en su espalda el número 4, el mismo que, para el mundo del fútbol argentino, tiene una carga emocional enorme: fue él quien ejecutó el penal definitivo en la definición ante Francia en Qatar 2022, el que le dio a Argentina su tercera estrella.

En el folclore futbolístico argentino, la búsqueda de señales y coincidencias no es nueva. Cada Mundial trae su propia cábala colectiva, su número de la suerte, su foto que circula como profecía.

Y hablando de fotos, esta publicación muestra que, sumando los resultados de los partidos disputados por Messi y sus compañeros de la Selección argentina, da... sí, 19/7, el día de la final. Creer o reventar.

Para las estadísticas, Argentina llega a la final con 19 goles a favor y siete en contra. Otra vez el 19/7. Y para los memoriosos, esta coincidencia en el abrazo de la final de Qatar... ¡Elijo creer!.