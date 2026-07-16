Bandera de Malvinas: a qué sanción se expone la Selección Argentina y el antecedente que analiza la FIFA

El reglamento del organismo prohíbe las manifestaciones de carácter político en sus competencias y existen antecedentes de hechos similares en mundiales.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente trascendió lo deportivo. Durante los festejos en el campo de juego, varios futbolistas exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" , un mensaje que podría derivar en una actuación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Según el Código Disciplinario del organismo, están prohibidas las manifestaciones de contenido político, ideológico o religioso durante los torneos organizados por la FIFA. Ante este tipo de situaciones, el ente rector del fútbol suele abrir un expediente para analizar el contexto y determinar si corresponde aplicar alguna sanción.

En caso de avanzar la investigación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría recibir desde una advertencia formal hasta una multa económica. También existe la posibilidad de sanciones individuales para los futbolistas involucrados en la exhibición del mensaje, aunque una suspensión deportiva aparece como una medida menos frecuente y reservada para situaciones de mayor gravedad o reincidencia.

El antecedente del Mundial de Rusia 2018

Uno de los casos más recordados ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018. Tras la victoria de Suiza sobre Serbia, los futbolistas Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando con las manos el águila bicéfala, símbolo de la bandera de Albania y asociado al conflicto político entre Serbia y Kosovo.

El festejo de Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri.

La federación serbia presentó una denuncia ante la FIFA al considerar que el gesto constituía una provocación política. Luego del análisis del Comité Disciplinario, ambos jugadores fueron sancionados con multas de 10.000 francos suizos, mientras que el capitán Stephan Lichtsteiner recibió una multa de 5.000 francos suizos por repetir el mismo gesto.

Ese antecedente es uno de los principales casos utilizados como referencia cuando se analizan expresiones de contenido político durante competencias oficiales.

Otro episodio en el Mundial 2026

En la actual Copa del Mundo también se registró una situación similar. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, ingresó al campo de juego con una bandera de Palestina tras la clasificación de su selección a los octavos de final.

El DT de Egipto con la bandera Palestina.

El hecho generó repercusión internacional por su contenido político, aunque hasta el momento la FIFA no informó la apertura de un expediente disciplinario ni anunció sanciones por ese episodio.

Resulta poco probable que la Comisión Disciplinaria emita una resolución antes de la final del domingo. En casos de este tipo, la FIFA suele analizar las pruebas, solicitar informes y resolver una vez concluida la competencia.

De abrirse formalmente un expediente, la decisión podría conocerse después del cierre del torneo, cuando el organismo complete la evaluación sobre la exhibición de la bandera durante los festejos argentinos.