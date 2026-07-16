El emocionante festejo en la Antártida por el triunfo de Argentina: en camiseta y 20°C bajo cero

En cada rincón del país se festejó el pase a la final del Mundial 2026, y entre ellos se volvió viral el video de un docente celebrando en Base Esperanza.

La Selección Argentina ganó 2 a 1 a Inglaterra en un partido para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026 , donde se enfrentará con España. Los festejos se multiplicaron por todos los rincones y uno de ellos se viralizó.

El agónico triunfo se festejó en las calles de todo el país , pero un episodio en particular se hizo viral en redes sociales: con la camiseta de Argentina, bandera en mano y con más de 20 grados bajo cero , un docente de la Base Esperanza de la Antártida protagonizó un festejo inédito.

Su celebración fue compartida por una usuaria en redes sociales y rápidamente comenzó a replicarse en distintos perfiles y plataformas. La grabación, que duran apenas 17 segundos, puede verse al docente gritando y festejando mientras se desata una tormenta de nieve.

Mientras la nieve cubría el paisaje y las ráfagas de viento golpeaban con fuerza, el docente recorrió parte de la base con la camiseta de la Selección y una bandera argentina. "¡Vamos Argentina, carajo!", grita con entusiasmo el maestro mientras celebra el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026.

Tras la repercusión del video, se conoció que el protagonista del video es Gustavo Olivera, docente de la Escuela Provincial n°38 "Presidente Raúl Alfonsín", la escuela más austral del mundo.

El establecimiento funciona en la Base Esperanza, una de las instalaciones permanentes de la Antártida Argentina donde también viven familias y asisten chicos a clases durante todo el año.

Así festejó Neuquén la clasificación de Argentina: caravanas, plazas colmadas y cortes de ruta

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo hizo estallar al Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén. En cada rincón de la provincia hubo caravanas, banderas, bocinazos y abrazos para celebrar el histórico triunfo por 2-1 ante Inglaterra.

Tanto en las principales ciudades como en pequeñas localidades de norte a sur de la provincia, la pasión albiceleste volvió a unir a miles de personas en una jornada que quedará para el recuerdo.

En Cutral Co, los hinchas volvieron a reunirse en el ya tradicional Monumento a Lionel Messi, donde cientos de vecinos celebraron la clasificación.

La convocatoria fue tan importante que, como ocurrió en otras oportunidades, también hubo un corte parcial sobre la Ruta Nacional 22, mientras los fanáticos cantaban y hacían sonar bombos y bocinas.

En Centenario, el punto de encuentro fue nuevamente la Plaza del Bicentenario. Familias enteras llegaron con camisetas, banderas y bombos para vivir una nueva noche de festejos tras otra clasificación de la Scaloneta.

Ni la lluvia frenó la celebración en San Martín de los Andes. Decenas de vecinos salieron igualmente a las calles para cantar, abrazarse y festejar el pase a la final. "¡Qué lindo es ser argentino!", fue una de las frases que más se repitió entre los presentes.

Como ocurre en cada gran alegría futbolera, el centro neuquino volvió a teñirse de celeste y blanco. En autos, motos, bicicletas y también caminando, miles de personas llegaron hasta el monumento para celebrar un triunfo que tuvo un sabor especial: Argentina remontó el partido, eliminó a Inglaterra y se convirtió en finalista del Mundial.

Según informó la Policía de Neuquén, alrededor de las 19 ya se encontraban concentradas unas 50 mil personas en el sector, en uno de los festejos más convocantes del Mundial.