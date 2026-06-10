El emocionante spot de TyC Sports a un día del Mundial 2026

El canal deportivo publicó en sus redes sociales un nuevo video en referencia a la selección nacional.

Este jueves comenzará el esperado Mundial 2026 y los diferentes canales continúan con sus movidas publicitarias para conectar con la gente. Es el caso de TyC Sports , un canal que habitualmente transmite a la selección argentina y que acaba de cambiar de dueños.

En este contexto, la señal que pertenecía al Grupo Clarín y ahora fue comprado por el Grupo Werthein, publicó en sus redes sociales el spot que ya reproduce en la pantalla chica.

El video arranca con una de las periodistas de la señal, Catalina Barbot, entrevistando a un hincha en la calle y preguntándole "¿Cómo nos ves para esta Copa, sentís que podemos repetir?".

spot captura tyc

"Ojalá, Dios te oiga. Igual, te soy sincero, con dos Copas América y un Mundial, yo medio que ya estoy hecho. Viste cómo es, además, te cuento, mirá, mi pibe...", responde el hincha y es interrumpido.

Otro argentino lo cuestiona y se pregunta: "te jodo flaco ¿Cómo 'ya estoy hecho'? ¿Quién más ya está hecho? ¿vos también ya estás hecha? ¿alguien más ya está hecho?".

"Avisen eh, ¿a alguien no le interesa repetir? Repito, ¿a alguien no le interesa repetir? Se marearon de dar tantas vueltas, se les cansaron los brazos de levantar tantas copas ¿Qué pasa? No tienen espacio en la pared, no les queda lugar en la espalda", agrega, a medida que las imágenes van recorriendo diferentes miradas de personas que los van escuchando.

"¿No se les ocurrió ninguna promesa todavía? La del pelo, la del arrodillado, Luján, algo. Nos conformamos con la tercera, ¿somos de cuarta? El Mundial pasado vendieron el auto para ir, loco. Y ahora ¿Qué vendieron? ¿El alma?", sigue mientras observa a la cámara.

"Al que dijo 'después de Qatar me puedo morir tranquilo', que le de tranquilo para adelante eh. Dicen que el fútbol le debía un Mundial a Messi. ¿Qué saben cuánto le debía? ¿ Y si le debía dos? ¿Qué pasa muchachos? ¿No somos más 'todos Montiel'? ¿Nos volvemos a emocionar o seguimos durmiendo en los laureles que supimos conseguir?", finaliza.

Embed Ahora van a ver de qué estamos hechos. Copa Mundial de la FIFA 2026™ en TyC Sports. pic.twitter.com/YK7lDkf19x — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Guido Rodríguez se entrenó en Vicente López y espera el llamado

El mediocampista continúa con su preparación física mientras espera una definición del entrenador Lionel Scaloni sobre quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial.

El mediocampista del Valencia aparece como el principal candidato para incorporarse a la nómina de 26 futbolistas y, consciente de esa posibilidad, se mantiene entrenando en el país para estar listo ante una eventual convocatoria.

En las últimas horas se viralizó una imagen suya trabajando en Thunder Sport Camp, un gimnasio de Vicente López, su ciudad natal, donde también suelen prepararse otros futbolistas de primer nivel.

guido rodríguez entrena

La lesión muscular sufrida por Balerdi obligó al cuerpo técnico a analizar un reemplazo y ,aunque también están en consideración Emiliano Buendía y Máximo Perrone, Rodríguez corre con ventaja por su experiencia dentro del ciclo de Scaloni y por su actualidad deportiva.

El entrenador, sin embargo, todavía no confirmó quién será el elegido ya que tras la victoria por 3 a 0 ante Islandia en Alabama, reconoció que la decisión podría demorarse algunos días más: “Tenemos una idea, pero capaz que un día o dos más nos vamos a tomar”, explicó.

Aunque no es convocado desde septiembre de 2024 y su última participación con la Albiceleste fue en el triunfo 2 a 0 ante Perú, Rodríguez dejó una huella importante en la Selección debido a que integró los planteles campeones de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Su presente también alimenta sus chances ya que tras salir del West Ham en febrero, se incorporó al Valencia, rápidamente se ganó la titularidad y desde entonces disputó 17 partidos y convirtió cuatro goles.

Mientras aguarda la decisión final de Scaloni, el volante sigue entrenándose con la ilusión de volver a vestir la camiseta argentina en una Copa del Mundo.